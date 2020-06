Pavel z Prostřena exkluzivně pro Šíp: Řeknu vám, jak to je s mou orientací!

"Po přiznání sexuální orientace mi spadl obrovský kámen ze srdce. Moje maminka i babička to vzaly naprosto skvěle, bohužel to ale neskousl můj otec. Naše vztahy byly špatné už předtím, neviděli jsme se sedm let a je to špatné pořád. Táta se o nás nezajímal ani když jsme byli s bráškou malí, žil s nějakou paní. Když jsem se s ním chtěl sejít po letech, skončilo to pouze telefonem na Vánoce," přiznal zklamaně Pavel Žalský.

Pavla ale poslední dny trápila jiná věc a to negativní reakce na jeho aktuální vzhled. Na sociálních sítích lidé totiž řeší že přibral a nemá zuby!

Žalský nám ale vysvětlil, že za vším stojí zdravotní problémy!