Konec spekulacím: Pavel Zedníček si se svou vnučkou rozumí víc než kdy dřív

Zdroj: FTV Prima

Dlouhou dobu se hovořilo o tom, jaký vztah má herec Pavel Zedníček se svou vnučkou Amélií, neboť bylo veřejně známo, že se v minulosti prakticky nestýkali. Nyní je ale vše mnohem jasnější a jak se zdá, dědeček a vnučka k sobě mají blíž něž kdy dřív. Dokonce se spolu setkali na natáčení primáckého seriálu Hvězdy nad hlavou a v zákulisí se od sebe takřka nahnuli na krok.

Přestože se zdálo, že si k sobě nikdy žádný bližší vztah nenajdou, opak je pravdou. Když před lety opustila Taťána Staudacherová herce Pavla Zedníčka, vypadalo to, že Zedníček zanevřel i na svou nevlastní dceru Lucii a následně proto neudržoval ani žádný kontakt s její dcerou Amálií. „Viděla jsem ho možná dvakrát v životě, možná víckrát, ale to jsem byla hodně malá a nepamatuji si ho,” řekla před více než 7 lety pro Blesk začínající herečka, která se od té doby objevila v mnoha rolích. Jak se ale nyní ukázalo, rodinné vztahy podle všeho potkala příjemná změna.

Spolu na natáčení nového seriálu

Před kamerou toho sice jejich postavy nemají moc společného, zato mimo záběry si tihle dva mají hodně co říct. Amelie Zedníčková Pokorná trávila čas v zákulisí zejména se svým dědou Pavlem Zedníčkem. „Natáčení Hvězd patřilo k těm nejhezčím, které jsem zažila. Měla jsem kolem sebe neuvěřitelné kolegy, od kterých jsem se mohla učit. Radami nešetřili, a už i jen to, že jsem se na ně mohla dívat, jak hrají, byla výborná škola,“ přiznává mladá herečka. „Nejvíc mě bavily natáčecí dny, které jsem trávila s dědečkem. Moc jsem si to užívala, bylo to takové rodinné a všude krásná atmosféra.“

Dorazila i Zedníčkova nevlastní dcera

V zákulisí se objevila i hereččina maminka Lucie Zedníčková, která dceru na natáčení občas doprovodila. „Mamka za mnou na natáčení i jezdila. Všechny samozřejmě zná, povídala si tam s kolegy, dědou a já točila. Bylo to moc hezké.“ A její slova potvrzuje i Tereza Kostková coby veterinářka Lucie. „Návštěvy na natáčení jsou vždy fajn. Lucka v seriálu nehrála, ale přijela navštívit svou dceru. Pavel Zedníček mi hrál tchána, tedy bývalého. Tak jsme si tak zavzpomínaly.“

Mladá Kristýna v podání Amelie bude celý seriál lavírovat mezi dvěma kluky – Prokopem Zachem a Filipem Antonio. A kterého si nakonec vybere? „Kristýna prožívá milostný trojúhelník a vybírá si. Až na konci pochopí, s kým chce být, kdo má na ni lepší vliv a je pro ni ten pravý.“ Kdo to tedy nakonec bude? Na to si diváci seriálu Hvězdy nad hlavou musí ještě pár dílů počkat.