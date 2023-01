Jak probíhala svatba Pavla Zuny? Veselku s Danou tajil mnoho měsíců

Zdroj: Profimedia

Bývalá hvězda televize Nova, Pavel Zuna, se potřetí oženil, a to po čtyřech letech od rozvodu s manželkou Andreou, se kterou má dvojčata Janu a Matěje a mladší dceru Adélu. Informaci o tajné veselce omylem prozradil Zunův blízký kamarád Jan Tuna, který byl svědkem na svatbě.

Pavel Zuna žil dlouhé roky ve spokojeném manželství s Andreou, s níž má tři děti. S nyní už exmanželkou se poznali, když byli jako novináři v roce 1996 s Václavem Havlem v Jižní Americe.

Moderátor má s Andreou dvojčata Janu a Matěje a nejmladší dceru Adélu. Z prvního manželství má pak bývalý moderátor ještě dceru Annu. Na své soukromí je ovšem čtyřnásobný otec velice háklivý a podařilo se mu před veřejností ututlat i nedávnou svatbu, která měla zůstat tajemstvím.

Zunův kamarád Jan Tuna byl ale před pár dny hostem pořadu Český rozhlas Dvojka a informaci nejspíš omylem vypustil do světa. "S Pavlem jsme stále v kontaktu, nedávno jsem mu byl jako svědek na svatbě," sdělil Tuna. Následně radostnou zprávu potvrdil i samotný novomanžel.

Byla to maličká svatba

Zuna si vzal svou přítelkyni Danu přesně čtyři roky po rozvodu s jeho předchozí manželkou Andreou. Po odhalení se rozhodl Blesku potvrdit, že se opravdu vrhl znovu do chomoutu.

"Je to tak, byla to maličká svatba. A nebylo to úplně nedávno, ale v říjnu," objasnil moderátor, více podrobností ohledně svého vztahu ale prozrazovat nechtěl.

"Moje žena se jmenuje Dana, ale tím bych s dovolením skončil," dodal Zuna s tím, že další informace poskytovat nechce. Bývalá hvězda TV Nova nyní pracuje jako manažer pro vnější vztahy v české investiční společnosti Emma Capital. Naposledy pracoval v médiích v roce 2011, když byl výkonným ředitelem televize RTA. Postupně prošel všechny české hlavní televize - ČT, Novu i Primu, kde moderoval nejen hlavní zprávy, ale také například soutěž Ber nebo neber.

Svatbu svého kamaráda omylem prozradil Jan Tuna, který šel Zunovi za svědka