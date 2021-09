To je změna! Pavla z První večeře po Václavových urážkách shodila 15 kilo

Zdroj: FTV Prima

Rande třiapadesátileté Pavly Šafrové a šestapadesátiletého Václava Petra v nové seznamovací show První večeře rozhodně nedopadlo podle představ účastníků. Václav nebyl spokojený se vzhledem svého protějšku, s čímž se svěřil restauračnímu personálu. Jenže Pavla jej během jeho stížnosti zaslechla a ze situace byla velmi rozladěná. Po natáčení ovšem šla do sebe a neskutečně na sobě zapracovala.

Seznamovací show První večeře se Zdeňkem Pohlreichem pokračuje. Lidé z celé České republiky se sjíždějí do restaurace známého kuchaře, aby na prvním rande našli lásku svého života. Ne vždy se ale první rande povede… Šestapadesátiletý fotograf z Prahy Václav Petr usedl ke stolu s třiapadesátiletou pojišťovací poradkyní Pavlou Šafrovou. Na Václavovi bylo ihned znát velké zklamání z partnerky, které postupně vyústilo v aroganci, urážky a pláč.

Pavla všechno slyšela

Když si šla Pavla po večeři zkontrolovat make-up, zaslechla, jak o ní Václav mluví s personálem restaurace. „Jsem si představoval třeba nějakou třicítku, čtyřicítku. Ne takovouhle barku. Znám všechny, fotil jsem modelky. Kdybys viděl, jaký jsem měl holky. Jenomže došly prachy, došly holky. Klasika. To mě asi pánbůh potrestal. Pravda bolí. Člověk řekne, jak to cítí.“ Pavla zůstala v šoku a rozplakala se. „Vůbec mě nezná… Jestli vypadám opravdu jak obluda… Zkrátka je to obrovská arogance. Málokdy se rozbrečím, všem se moc omlouvám. Je pravda, že jsem za covidu přibrala osm kilo, ale to snad není tak strašný.“ Na rozloučenou Václavovi popřála, aby si našel hezkou, hubenou modelku, která mu bude vařit, prát a bude se o něj starat. „To vypadá, že se nám seznamka zvrhla na únikovou hru,“ uzavřel situaci Zdeněk Pohlreich.

Arogantní Václav ji posílil

Pavlu nepříjemné setkání nejprve srazilo na kolena, ale nakonec ji otřesný zážitek posílil. „V pořadu jsem se rozbrečela nad obrovskou arogancí a buranství pana Václava. To byla pro mě darda. On mi vůbec nebyl sympatický svým chováním, byl namachrovaný, egoistický a nudný. Celou konverzaci jsem vedla já, mluvil jen o sobě… Ale přece ho tam nebudu urážet. Stačilo se rozloučit a říct, že už se neuvidíme. Myslím, že má nějaký mindrák, když se chtěl vyšvihnout pomocí kritiky své společnice,“ vzpomíná na setkání s údajným asistentem Felixe Slováčka Pavla a dodává: „Po natáčení jsem si koupila pejska a pravidelně s ním chodím ven. Dokonce jsem zhubla patnáct kilo! Partnera jsem si ještě nenašla, ale užívám si život a na správného chlapa si ráda počkám,“ dodala ještě na závěr.

Václav Pavlu velmi urazil:

Zdroj: TV Prima