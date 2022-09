Pavla Tomicová se po odchodu manžela zhroutila: Týdny chyběla na natáčení

Zdroj: Profimedia

Manželství Pavly Tomicové a Ondřeje Malého se začalo pomalu bortit v září loňského roku, všechno pak vyeskalovalo v prosinci, kdy se Malý od herečky odstěhoval a šel si svou cestou. Už tak dost náročná situace byla pro herečku ještě těžší vzhledem k tomu, že ji manžel opustil během vánočního období. Namísto dárků od něj tak dostala tu nejbolestivější ránu.

Herečka Pavla Tomicová si na konci loňského roku sáhla na dno. Její devatenáctileté manželství s Ondřejem Malým se zhroutilo jako domeček z karet a Pavla zůstala sama. Aby toho nebylo málo, manžel ji opustil jen krátce před Vánocemi.

Zhroutila se na place

„Pavla se do dozvěděla asi den nebo dva před Vánocemi, a to přímo od Ondry. On se sbalil a odešel těsně před Štědrým dnem. O tom, že za Kristýnou Kociánovou, jí neřekl,” uvedl pro Blesk zdroj z okolí Tomicové.

Odchod manžela byl pro herečku ránou pod pás. Několik týdnů se snažila situaci zvládat, v jednu chvíli už to ale zkrátka nešlo. „Někdy v lednu už to neunesla a zhroutila se na place – při natáčení seriálu ZOO,” zaznělo ještě.

Chyběla několik týdnů

Bolest v srdci se podepsala jak na vzhledu herečky, která od počátku manželských problému shodila 35 kilogramů, tak na její psychice. Ze začátku roku pak na natáčení seriálu ZOO několikrát chyběla. „Je to obrovská profesionálka, ale tělo si řeklo dost. De facto se sesypala, a tak musela produkci několikrát požádat o čas na zotavenou. Někdy to byl týden, někdy pár dnů, den… Vždy dala vědět dopředu,” svěřil se pro eXtra.cz člen štábu, který právě ZOO natáčí.

Naštěstí měli všichni pro Tomicovou velké pochopení a dopřáli herečce tolik času, kolik jen potřebovala. Ta se pak snažila vrátit do pracovního zápřahu co nejdříve.