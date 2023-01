Pavla Tomicová se už brzy bude těšit z nové lásky: Má to ale háček, varuje vědma

Zdroj: Profimedia

Herečka Pavla Tomicová si v loňském roce prošla peklem. Po dlouhých 19 letech manželství se musela smířit s tím, že ji její manžel opustil a dal přednost mladší milence. Pro věčně usměvavou herečku šlo o ránu pod pás. Zdá se ale, že nový rok pro ni bude opět plný radosti a lásky. Alespoň tak jej vidí vědma Graciela.

Sympatická herečka Pavla Tomicová má za sebou bolestivý rozchod se svým manželem Ondřejem Malým, který od ní odešel, aby mohl žít s herečkou Kristýnou Kociánovou, s níž dokonce zplodil potomka. Přestože už od rozchodu uplynulo několik měsíců, Tomicová se z něj ještě zcela nevzpamatovala. „Ukazuje se tady, že její srdíčko opravdu hodně pláče. Bere to tak, že prostě nemá štěstí v lásce, že zase byla zraněná, že tam zase byla zrada,” vyčetla pro kafe.cz z karet vědma Graciela. Zároveň ale přišla s povzbuzující novinkou. „Dlouho sama nebude. Já tady vidím, že jí do života přijde mladší muž,” doplnila.

Více nápadníků

„V nejbližší době tady vidím seznámení, ale ten muž nebude jediný. Má tady více mužů, kteří o ni projeví zájem,” prozradila Graciela, avšak dodala, že Tomicové ještě nějakou chvíli potrvá, než bude schopna znovu otevřít své srdce. „Ona ty vztahy momentálně v podstatě neřeší. Nedávno měla nějakou nabídku, ale od toho utekla. Prostě pořád myslí na toho dotyčného, se kterým byla,” vyložila Graciela s tím, že se ale herečka brzy z bolesti oklepe a zamiluje se.

Musí se očistit

Podle Graciely tedy nová láska do života Pavly Tomicové letos přijde. Aby ale zůstala, musí herečka projít duchovní očistou. „Přijde k ní mladší muž, ale zase jí ta láska bude utíkat, a to z jednoho důvodu. Aby předešla tomu, že o svou lásku přijde, musí udělat očistu. Aby všechny ledy, které má v milostných vztazích, tak aby se prolomily. Pokud to neudělá, vidím ji tady opravdu velmi smutnou a osamělou,” radí vědma, která herečce zároveň doporučila, aby na sebe byla opatrná.