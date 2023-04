Utrápená Pavla Tomicová nechtěla přijímat potravu, do jídla se musela nutit

Zdroj: Profimedia

Herečka Pavla Tomicová stále udivuje veřejnost svou štíhlou postavou. A není se čemu divit, lidé ji vždy znali jako ženu kypřejších tvarů, které k ní už podle mnohých neodmyslitelně patřily. Jenže už několik dlouhých měsíců vypadá herečka úplně jinak. A nyní vysvětlila, jak toho docílila. Byl to ale boj.

Když herečka Pavla Tomicová během krátké doby shodila několik desítek kilogramů, spousta lidí rázné zhubnutí připisovala emočnímu vypětí, které herečka prožívala v době, kdy od ní odešel její manžel Ondřej Malý. Jenže podle herečky je to docela jinak. Paradoxně za její štíhlou postavou totiž nestojí nechutenství způsobené náročnými chvílemi, ale jídlo.

Základem je pravidelná strava

„Já nevím, jak na ostatní ženy, ale na mě opravdu funguje pravidelná strava,” uvedla v rozhovoru pro Blesk Pavla Tomicová, která je dnes takřka k nepoznání. I když ale možná pravidelné stravování zní na první dobrou poměrně jednoduše, hvězda mnoha rolí upozorňuje, že to tak úplně není. A člověk se tomu musí skutečně věnovat.

Problém s jídlem

Zvláště pak ve chvíli, kdy kvůli vnějším vlivům nemá na jídlo ani pomyšlení. „Dávala jsem si velký pozor na to, abych jedla, protože jsem teď měla problém jíst. A opravdu to funguje a je to strašně příjemné. Ale každý to může mít jinak,” dodala ještě herečka s tím, že ji její okolí chválí.

Věří zároveň, že se jí novou figuru podaří udržet a nevrátí se zase ke svým starým zvykům a tvarům. Koneckonců, hubla i kvůli zdraví. Trpí totiž diabetem. „Já jsem začala hubnout mnohem dřív. To to ještě nebylo ani vidět. Ale člověk si postupem času získá takové rituály v jídelníčku, tak si na to zvykne, přehodí se mu chutě v hlavě. Je to hlavně v hlavě. Já doufám, že to udržím, protože je mi v tom hrozně dobře,” prohlásila ještě herečka v závěru rozhovoru.