Lásce odzvonilo: Malý Tomicovou opěvoval, ona popsala, jak se do sebe zbláznili

Pavla Tomicová a Ondřej Malý působili jako ideální pár a jejich rozpad manželství všechny šokoval. Herec se zakoukal do mladší kolegyně Kristýny Kociánové, se kterou dokonce zplodil potomka. Ještě před pár lety by ale tento scénář nikdo nehádal ani v nejdivočejším snu.

Pavla Tomicová a Ondřej Malý spolu prožili krásných dvacet let. Poprvé se herecká dvojice seznámila v divadle. "Samozřejmě, když jsme se potkali, tak jsme přemýšleli o tom, jestli jsme se mohli potkat jako děti třeba na Černé louce v Ostravě nebo někde na autíčkách, na tříkolkách. Co si vzpomínám, tak Pavluša prvně viděla mě v Divadle Na zábradlí, když jsem hrál Francka v Maryše," zavzpomínal Malý na začátky vztahu před dvěma lety v rozhovoru pro Pardubický rozhlas.

"To je pravda, my jsme se tam byli podívat s Vláďou Morávkem, se kterým jsme měli dělat naše první společné představení. Jeli jsme se podívat na kluka, který mi bude dělat partnera ve hře Její pastorkyňa. Musím říct, že mě Ondra zaujal a byla jsem zamilovaná dřív než on," doplnila tehdy svého manžela Tomicová s tím, že ještě chvilku trvalo, než mezi nimi přeskočila jiskra.

"Ještě bylo nějaké období, říkali nám, že jsme jako bratr a sestra, že jsme velcí přátelé. Ondrášek mi ještě pomáhal s nějakou mojí minulostí, byl to velký kamarád, než se to přesunulo do partnerského vztahu. To bylo hrozně hezké. My jsme spolu hráli, on Vávru a já Maryšu. Já ho otrávila a pak jsme se vzali," popsala v té době ještě šťastná herečka. Brzy ale přišla zcela nečekaná zrada.

O narození dítěte se dozvěděla přímo od Ondřeje

Ondřej Malý ještě v době kdy poskytoval výše zmíněný rozhovor, tedy v prosinci 2021, svou manželku Pavlu Tomicovou opěvoval. "Nejvíce hrdý jsem na ni byl asi když se narodila Anežka. Ale to asi každý chlap, který k porodu jde, tak je potom hrdý. Ty sis Pavlušo myslela, že budu mluvit o Stardance, viď? To jsem byl taky hrdý, ale to je pomíjivé. Stardance dobrý, ale Anežka je víc," lichotil herec své choti.

O pár měsíců později se ale zamiloval do o dvacet let mladší kolegyně Kristýny Kociánové. Odchod manžela po téměř dvaceti letech s Pavlou Tomicovou pořádně zamával. Hvězda zhubla téměř čtyřicet kilogramů a psychicky na tom nebyla nejlépe, a to zvlášť poté, co si její muž s milenkou dokonce upletl nemanželské dítě.

"To, že se jim narodilo dítě, se dozvěděla přímo od Ondřeje. Nechtěl, aby se to dozvěděla až z médií, a tak jí to radši sám zavolal," prozradil zdroj webu Extra, jakým způsobem Ondřej Malý dávkoval Tomicové bolestivé informace. V naší galerii se můžete podívat, jak to manželům slušelo ještě předtím, než se jejich dvacetiletý vztah rozpadl.

Ondřej Malý z manželství s Tomicovou odešel po dvaceti letech kvůli kolegyni Kristýně Kociánové