Pavla Tomicová zažehnala smutek: Na fotce s kamarádkami jen září

Herečka Pavla Tomicová má za sebou nesmírně náročné období, které začalo již v září loňského roku, kdy se začalo pomalu bortit její manželství s Ondřejem Malým. Ten následně herečku opustil a začal žít se svou milenkou Kristýnou Kociánovou. Tomicová veškeré dění těžce nesla, s nastalou situací se ale v průběhu několika měsíců smířila.

Byli spolu dlouhých 19 let, pak přišla nečekaná zrada. Od Pavly Tomicové odešel manžel, který se zamiloval do její podstatně mladší kolegyně Kristýny Kociánové, a dokonce s sní zplodil potomka. Tomicové se rozpadl svět a odchod své životní lásky nezvládala. A to dokonce do takové míry, že nemohla ani pracovat. „Někdy v lednu už to neunesla a zhroutila se na place – při natáčení seriálu Zoo,” prozradil před nějakou dobou Blesku zdroj z jejího okolí.

Postavila se zase na nohy

Kvůli trápení herečka také výrazně zhubla a byla poznat, že ji zkrátka všechno naprosto semlelo. Jenže jak se zdá, nyní se na odchod manžela dívá s nadhledem a podařilo se jí velké trápení zažehnat.

„Vím, že spousta lidí z Pavly dělá nyní totální a utrápenou chudinku, ale to mají hodně staré informace. Ano, na konci loňského roku a v prvních měsících toho letošního, když se dozvěděla, s kým ji muž podváděl, na tom opravdu nebyla psychicky dobře, což je naprosto logické. Po tolika letech manželství takové věc, ale to už je pryč,” uvedla pro eXtra.cz kamarádka herečky.

Opět ji zdobí úsměv

Pavla Tomicová se naplno vrhla do práce, která pochopitelně zaměstnává její mysl, a daří se jí dle dostupných informací skvěle. „Chvilku to sice trvalo, ale dnes už je to zase stará dobrá vysmátá holka,” dodala ještě přítelkyně. Kromě natáčení seriálu Zoo se Pavla Tomicové věnuje taktéž divadlu. A právě při plánování nového představení se sešla s několika kolegyněmi, se kterými se společně zvěčnila. A konečně se zase usmívala.