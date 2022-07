Tomicová prozradila, jak zhubla 35 kilo, co chystá po radikální proměně dál?

Zdroj: Profimedia

K herečce Pavle Tomicové vždy patřily plné tvary. Nyní je ale oblíbená herečka o pětatřicet kilo lehčí. Sama si svou změnu nemůže vynachválit. Ve Varech na ní mohli všichni fotografové oči nechat, novinářům se svěřila s tím, jak své proměny dosáhla.

Nová role

Poprvé ukázala své hubenější tělo na filmovém festivalu v Karlových Varech u příležitosti premiéry nového filmu A pak přišla láska…, kde hraje jednu z hlavních rolí, o tom koho hraje se rozpovídala v rozhovoru pro Radiožurnál. „Šedesátiletou ženu, která má celoživotně deficit lásky. Je to žena, která má neustále problém potkat správného muže a celý život se trápí tímhle deficitem. A zatížená je celá ženská linie. Takže ten film je kromě toho, že paní hledá pomoc u kartářky, tak i o tom, že se tam dělá rodové léčení, aby se vyčistil rod od špatné energie a nastartoval novou dráhu.“

Pyšná máma

Do Karlových Varů překvapivě nedorazila se svým manželem, ale s jiným mužem. „Doprovodil mě syn. Má po svatbě, takže jsem nadšená, že mi ho snacha svěřila a pustila. On je báječný,” pochlubila se Blesku. „Manžel dorazit nemohl, má pracovní povinnosti,” dodala k jeho absenci.

Recept na hubnutí

„Zhubla jsem 35 kilo. Mně se to vždy povede shodit a pak se to zase vrátí zpátky.“ Diváci pořadu Stardance si tak určitě vzpomněli na období, kdy herečka v průběhu pořadu viditelně zhubla, váhu si ovšem neudržela. „Začala jsem hubnout už dřív, ale je to vidět až teď v létě. Někdy od září to šlo pozvolna a pak rychleji. Všem říkám, že důležitá je správná a pravidelná strava,“ prozradila svůj recept na hubnutí. „Cítím se dobře a to je pro mě to nejpodstatnější. Jsem si lehčí, což je úplně nejúžasnější,“ neskrývá svou radost z váhového úbytku. Navíc je nyní pořád v pohybu, natáčí seriál ZOO, kde hraje veterinářku Anežku. Její plány do budoucna jsou tedy převážně pracovní.