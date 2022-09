Tomicová vypadá po rozchodu perfektně, za fotografii s Brodskou sklízí obdiv

Zdroj: Profimedia

Tereza Brodská sdílela na sociálních sítích fotografii se svou kolegyní ze seriálu ZOO. Pavla Tomicová vypadá na snímku naprosto skvěle. Jak se zdá, z nejtěžších životních okamžiků je už herečka venku.

Koncem srpna vyšlo najevo, že její dlouholeté manželství s Ondřejem Malým je u konce. Herec si našel výrazně mladší partnerku herečku Kristýnu Kociánou. Krátkovlasá blondýnka čeká s Malým společného potomka.

Opora přátel

Pavla se může spolehnout na obrovskou oporu přátel, navíc se po letní pauze vrátila k natáčení ZOO. Na place oblíbeného primáckého seriálu se s Terezou Brodskou pravidelně potkává. Snímek dvou populárních hereček ovšem nevznikl v práci, dámy se potkaly zcela náhodou a o to více příjemné setkání bylo. Tereza fotografii s Tomicovou doplnila o komentáře "kamarádky do deště" a "kamarádky jako hrom."

ZOO

Seriál televize Prima ZOO se těší obrovské oblíbenosti, a tak se není čemu divit, že se připravují další díly. Na place se sešly známé tváře Michaela Pecháčková, Šimon Bilina, Lucie Políšenská a Halina Pawlowská. Tomicová v seriálu hraje veterinářku Anežku, která si ráda povídá se zvířaty a plete se do života své dcery, kterou ztvárňuje Lucie Políšenská. Pohodové prostředí a vtipní kolegové je přesně to, co herečka nyní potřebuje.