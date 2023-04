Vitázková si prošla peklem: Dcera upadla do kómatu, předcházel tomu běžný jev

Zdroj: Profimedia

Pavla Vitázková má za sebou velice bolestivé dva roky roky života. Nejprve se jí rozpadlo po šestnácti letech manželství s Dušanem Vitázkem a následně její dcera skončila na JIPce. O svém trápení se herečka rozpovídala v pořadu 13. komnata.

Dceři Pavly Vitázkové v minulém roce lékaři diagnostikovali cukrovku. Že Barunka trpí nevyléčitelnou nemocí, zjistila herečka v létě, kdy dceru sužovala extrémní žízeň, hubla a omdlévala. Lékaři tehdy nepoznali, že jde o cukrovku 1. typu a holčička upadla do ketoacidózního kómatu a následně skončila v bezvědomí na JIP.

"Začalo to loni v létě, kdy Barunka začala ztrácet na váze, omdlévat a měla extrémní žízeň. V konečném stadiu je organismus zahlcený cukrem a netvoří se inzulin, tak se to snaží aspoň vydýchat a dýchají zrychleně," popsala herečka ještě předtím Blesku nejhorší okamžik v životě.

"Dělo se to v období, kdy denně teploty dosahovaly 36 stupňů, takže mě nenapadlo, že za neustálou žízní je něco jiného. Dokonce ani lékařka nepoznala, že se jedná o cukrovku," dodala Vitázková. Bára bojovala o život, nakonec ale díky skvělé lékařské péči všechno dopadlo dobře.

Barunka je bojovnice, sama si píchá inzulín

"Bohužel to došlo až tak daleko, že Bára upadla do ketoacidózního kómatu a skončila na JIPce. Byla v bezvědomí a pomalu ji přiváděli zpět. Chudinka malá bojovala o život, ale vybojovaly jsme to. Myslím si, že je potřeba osvěta, protože se to šíří a je to autoimunitní onemocnění, kterým ročně onemocní stovky dětí," vzpomíná Pavla Vitázková na děsivé chvíle.

"Barunka je velká bojovnice a dokáže si sama píchnout inzulín, pokud není po ruce nikdo z nás. Ve škole jí pomáhá paní učitelka. Musí si inzulín píchnout před každým jídlem – sedmkrát denně. Bohužel je to zatím nevyléčitelné, ale věda jde rychle dopředu, takže šance stále je," neztrácí herečka naději.

Kromě bolestivých okamžiků s dcerou si Vitázková prožila i rozchod s manželem Dušanem Vitázkem. "Je to ve velké lásce, ve velké úctě a není tam žádný velký důvod. Ani jeden nemáme nového partnera. Život jde dál, ale vztahy nejdou zakonzervovat, nic není se zárukou, nic není nadosmrti… My se máme strašně rádi, milujeme se, ale je to opravdu ve velké úctě a vždy tu budeme pro naše děti. Život půjde hezky dál, i když nebudeme manželé," uzavřela Vitázková.

