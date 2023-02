Pavla Vitázková už roky bojuje s osudem: Zvláštní rozvod i vážná nemoc dcery

Zdroj: Profimedia

Herečku Pavlu Vitázkovou prakticky vždy zdobí úsměv, a tak by asi ani nikoho nenapadlo, jakými těžkostmi si prochází v osobním životě. Jak se nyní ukázalo, poslední dva roky je její manželství s Dušanem Vitázkem v troskách a do toho všeho má vážně nemocnou dceru. Naštěstí se jí ale vše daří zvládat se vztyčenou hlavou.

Pavla Vitázková se do povědomí diváků zapsala například svými role v seriálech Redakce anebo Ordinace v růžové zahradě, společnost ji ale znala také jako milující manželku, která prakticky nedala ránu bez svého manžela Dušana Vitázka. S tím se dočkali dvou dcer a zdálo se, že prožívají své největší štěstí a také tu nejkrásnější lásku. Pak se ale nad jejich životy plnými radosti začala stahovat mračna.

Nevyléčitelná nemoc

Pro rodiče je nejhorší, když je jejich dítě v ohrožení života. A přesně to Pavla Vitázková a její manžel prožívali před rokem. Zdravotní stav jejich devítileté dcery Barunky se totiž začal zničehonic horšit a zpočátku nikdo netušil, co za tím stojí. „Začalo to loni v létě, kdy Barunka začala ztrácet na váze, omdlévat a měla extrémní žízeň. V konečném stadiu je organismus zahlcený cukrem a netvoří se inzulin, tak se to snaží aspoň vydýchat a dýchají zrychleně,” uvedla pro Aha! Vitázková s tím, že si ani lékaři nevěděli s její dcerou rady a nakonec vše vyústilo až v kóma, do kterého devítiletá holčička upadla a skončila na JIPce.

Když se Pavla a Dušan dozvěděli, že jejich dcera trpí cukrovkou, byl to pro ně šok. Postupem času se ale s nemocí sžili a berou věci zkrátka takové, jaké jsou. „Museli jsme to vzít jako fakt a jít dál. Barunka je velká bojovnice. Dokáže si sama píchnout inzulin, pokud není po ruce nikdo z nás. Ve škole jí pomáhá paní učitelka. Musí si inzulin píchnout před každým jídlem, sedmkrát denně,” prozradila a dodala, že se s nemocí perfektně smířila i sama Barunka.

Konec manželství

Častokrát se stává, že velké starosti o dítě vztah manželů ještě zpevní a posílí. U Pavly Vitázkové a Dušana Vitázka to ale bylo naopak. Jak totiž herečka řekla pro Blesk, s manželem už dva roky nesdílí domácnost a chystají rozvod. A to i navzdory tomu, že se stále milují. „My se máme strašně rádi, milujeme se, ale je to opravdu ve velké úctě a vždy tu budeme pro naše děti. Život půjde hezky dál, i když nebudeme manželé,” vysvětlila, přestože přímo nesdělila, co za koncem manželství stojí. Z její slov je však patrné, že zkrátka oba chtějí získat zpět svou svobodu a žít svůj život trochu jinak.