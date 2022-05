Pavlína Jágrová si odnesla z porodu trauma, tohle už nechce nikdy zažít

Zdroj: Profimedia

Krásná neteř Jaromíra Jágra se nedávno stala maminkou. Pavlína na svět přivedla chlapce jménem Max. Její první porod byl pro ni velmi nepříjemným zážitkem. Porodní bolesti ji svazovaly několik dní, a tak si není jistá, zda ještě někdy chce rodit další dítě.

Rodila dva dny

„Můj porod byl naprosto crazy zážitek a upřímně z toho mám asi trochu trauma a nejsem si jistá, jestli to chci ještě někdy v životě opakovat. Všechno bylo úplně jinak, než jsem si představovala,“ svým komentářem tak jednoznačně vyvrátila slova matek, které zapomenou na celou bolest v momentě, kdy uvidí poprvé své dítě. „Nepravidelné kontrakce jsem měla už dva dny před od čtvrtka, ale to bylo ještě ok, pak přišel skutečný hell až v sobotu odpoledne. Zničehonic mi začaly pravidelné kontrakce po svou minutách, v 17:00 jsem se dostala na porodní sál a v 19:30 jsem porodila. Díky bohu, že to bylo tak rychlé, dále bych ty nesnesitelné bolesti asi nepřežila,“ zároveň dodává, že během porodu důsledkem velké bolesti měnila svá rozhodnutí. „Nic horšího jsem asi nezažila. Můj původní plán rodit bez epiduralu se nakonec stal skutečností, ačkoliv jsem zoufale prosila o cokoliv na bolest. Nestihli to… Bylo tam hodně dalších nepříjemností, které nechci psát veřejně.“

„Každopádně jsem moc ráda, že jsem rodila v Podolí. Péče tam byla naprosto top. Přidělená porodní asistentka byla skvělá, strašně mi pomáhala. A na šestinedělí to pak taky bylo fajn, sestřičky byly neskutečně hodné… Ten pocit, když dostanete miminko do náruče, je nejkrásnější na světě, takže aspoň to vyvážilo ten nepříjemný zážitek předtím.“

Tradiční rodina

S o čtyři roky mladším partnerem a otcem miminka, Sebastianem, svatbu uspořádají až časem. „Jsem teď strašně unavená. Nedovedu si představit, že bych zvládla v tomto stavu být akční na svatbě a komunikovat s lidmi. Jsem ráda, že to nestíháme teď a budu si moct dát na svatbě skleničku. Jsem ráda, že to tak dopadlo,“ komentovala ještě jako těhotná dotazy na svatbu. Rodina hokejové legendy Jaromíra Jágra je velmi věřící, nikoho prý ale netrápí to, že má Pavlína dítě před svatbou. „Jsme sice tradiční rodina, ale doma to nikdo nekomentoval. Všichni jsou v pohodě,“ mávla rukou. Její strýc si s tradicemi také hlavu neláme, celý život zasvětil hokeji, pro který se tak trochu v očích mnohých obětoval. Pro Lidovky řekl, že on to tak ovšem nevnímá. „Ne, nepřemýšlím o tom jako o oběti. Každý má nějakou šanci se rozhodnout. Já jsem se rozhodl takhle. A není to tak, že bych trpěl. Já to miluju. Ale nemůžeš chtít všechno a neobětovat tomu nic. To by pak byli všichni skvělí.“