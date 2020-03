Smutný manželský život Pavlíny Pořízkové: Žádný sex a fatální závislost!

„Nedokázala jsem přijít na to, co jsem udělala tak špatně, že jsem byla tak neoblíbená. Připadalo mi, jako bych se znovu vrátila do deváté třídy, kdy jsem byla nejméně oblíbené dítě na škole," přiznává Pořízková, co stálo za dalšími problémy.

Prášky navíc zcela potlačily její chuť na sex, což manžel, zpěvák Ric Ocasek, trpělivě snášel. „Sexuálně jsem se odcizila od manžela, cítila jsem se, jako bych dostala emociální botox," dodala.