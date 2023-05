Pavlína Pořízková našla lásku: Nového partnera představila tajemným způsobem

Zdroj: Profimedia

Modelka Pavlína Pořízková po smrti manžela neztratila naději a ve svých 58 letech se znovu zamilovala. Na sociální síti se pak podělila o fotku se svým milým, na které jsou zachyceny pouze stíny jí a jejího tajemného partnera. Pod příspěvkem se začala hromadit celá řada komentářů. A ne všechny byly pozitivní.

Osmapadesátiletá Pavlína Pořízková září štěstím a spokojeností. Někdejší supermodelce se daří jak v jejím profesním životě, tak také v tom osobním. Čtyři roky od smrti manžela Ricka Ocaska opět našla lásku a je po uši zamilovaná.

První společná fotka

Na svém Instagramu se pochlubila vůbec prvním společným snímkem se svým novým partnerem. „Láska je ve vzduchu,” napsala k příspěvku, který byl ale velmi záhadný. Na fotce nejsou ani ona, ani její partner vůbec vidět. Nestárnoucí kráska totiž zachytila jen jejich stíny.

I tak se ale pod fotkou začala objevovat celá řada gratulací, ve kterých se fanoušci modelky radovali. „Gratuluji ti Pavlíno. I tomu chlápkovi. A je mi líto těch zbývajících 3,7 miliard mužů,” vzkázal Pavlíně jeden z jejích obdivovatelů. „Mám z tebe velkou radost, Pavlíno. Máš velké štěstí,” přidala se jiná fanynka. A podobných komentářů se objevovala celá řada.

Negativní reakce

Ne všechny komentáře se ale nesly v radostném a přejícím duchu. „Našla sis dalšího bohatého chlapa, který je napojený na zábavní průmysl,” vzkázal modelce jeden muž. Jeho slova si ale Pavlína Pořízková nenechala líbit. „A to jste jako poznal z té siluety?” zeptala se ho. A rychle na to se dočkala zastání z řad svých příznivců. „Proč? Prostě proč? Jste zjevně nešťastný člověk. Doporučuji vám, abyste co nejdříve začal milovat sám sebe,” vzkázala onomu muži jedna z obdivovatelek modelky. „Právě jste světu sdělil, že jste zoufalý. Bez toho, aniž byste řekl, že jste zoufalý,” přidala se další. Pavlína Pořízková má naštěstí mnoho fanoušků, kteří jí její novou lásku velmi přejí.