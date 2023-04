Nahá Pořízková to schytala od fanoušků: V nestydatých fotkách i tak pokračuje

Zdroj: Profimedia

Pavlína Pořízková se rozhodně nebojí nahoty. Dva roky před šedesátkou zásobuje své fanoušky snímky, na kterých je velmi spoře oblečená, nebo úplně nahá. Bývalá modelka svými fotografiemi bojuje proti ageismu, snaží se všem ukázat, že věk je jen číslo.

Už v osmnácti letech se stala nejmladší modelkou na obálce prestižního magazínu Sports Illustrated Swimsuit Issue. Od té doby se její tělo téměř nezměnilo. Česká rodačka se chlubí i tím, že neabsolvuje žádné estetické úpravy. Za své prošedivělé vlasy a vrásky se zkrátka nestydí.

Nahota na denním pořádku

Na začátku dubna zveřejnila Pořízková na svém Instagramu nový příspěvek. V ten den slavila narozeniny a tak fanouškům poslala poodhalenou fotografii s poselstvím. "Svůj 58. rok začínám jen se sluncem a úsměvem. A s nadějí, že to nejlepší teprve přijde, a jsem vděčná za všechno, co mě přivedlo sem až do současnosti," napsala Pavlína ke svému snímku, na kterém je zahalená jen v prostěradle a s plyšákem, který jí kryje prsa.

Obnaženým snímkem přivítala Pořízková i Nový rok. Na svůj Instagram vložila fotografii, na které stojí nahá u okna jen v černých kalhotkách a rukou si zakrývá prsa. „Nový rok vítám nahá. Nemám co skrývat. Konečně se cítím dobře ve svém těle. Nepotřebuji žádné brnění, jsem vyzbrojena svými zkušenostmi a moudrostí, kterou jsem díky nim získala,“ připsala ke svému postu. „Je ve mně mnoho toho dobrého, přitom navenek neviditelného. To ale neznamená, že to neexistuje. Je to totiž to, díky čemuž stojím vzpřímeně a hrdě, a to i když jsem svlečená,“ dodala česká topmodelka ke své časté nahotě.

Vlna kritiky

Na svém instagramovém účtu má Pavlína více než jeden milion sledujících. Poté, co začátkem roku nafotila odhalené fotografie pro skandinávský Vogue, se na ni ze strany jejích fanoušků sesypala neuvěřitelná kritika. "Jistě, že takhle vypadá v 58 s velkým množstvím peněz, přístupem k nejlepším neinvazivním zákrokům, invazivním zákrokům, výplním, botoxu, laserům, terapii červeným světlem, kolagenovým ošetřením, trenérům, osobním kuchařům, výživnému jídlu atd.," rýpla si do Pořízkové jedna ze sledujících.

"Zdá se, že mnoho z těch nevlídných komentářů se zaměřuje na to, že potřebuji potvrzení - což je částečně pravda, potřebuji, aby si mě někdo všiml, abych nebyla neviditelná," přiznala touhu po pozornosti bývalá modelka. "Nelíbí se mi však líbí komentáře, že kvůli tomu, že jsem vysoká a štíhlá, nemám právo reprezentovat ženy mého věku, protože nevypadám jako typická žena mého věku. Nesnažím se reprezentovat všechny ženy mého věku. Jak bych mohla? Jak by mohl kdokoli? Nevypadáme snad každá jinak a nespočívá právě v tom naše krása? V naší jedinečnosti?" dodala závěrem.