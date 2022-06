Pavlína Pořízková šla opět do naha: Co radí ostatním ženám ohledně sebelásky?

Zdroj: Profimedia

Pavlína Pořízková na rozdíl od svých kolegyň z branže nepodlehla trendu plastické chirurgie a stárne s grácií a bez úprav obličeje či těla. Ačkoliv bývalá topmodelka za tři roky oslaví šedesáté narozeniny, tento věk by jí rozhodně nikdo nehádal. Dvojnásobná maminka navíc pravidelně provokuje na svém Instagramu, kde bojuje za přirozené stárnutí.

Pavlína Pořízková ráda své sledující učí sebelásce a často využívá vlastní nahoty, aby na sociálních sítích ukázala trochu reality.

V dnešní době filtrů a úprav totiž stále více ubývá žen, které by stárly přirozeně a právě proti tomu se snaží modelka bojovat.

"Věděli jste, že jsme jako lidé naprogramováni k tomu, abychom se porovnávali s ostatními? Srovnávání se nevyhneme. Ale můžeme kontrolovat naše reakce na srovnání," napsala Pořízková k fotce, kde se ukázala téměř v rouše Evině. Kráska se samozřejmě vyhnula jako vždy použití photoshopu a ukázala i své strie na břiše.

Vyčnívám pozitivně

"Jsem 57letá žena a začínám svůj život od znova. Neustále se srovnávám s jinými ženami v mém věku. I když zrovna zapadám, mám stále pocit, že vyčnívám, ale pozitivně a mám ze sebe dobrý pocit. Když se mi nedaří, stydím se. Hanba mi říká, že nejsem dost dobrá. Stud mi říká, že nejsem dost dobrá. Protilékem na hanbu a stud, co je vnitřní a egocentrický, je empatie. Ta míří ven, s duchovní štědrostí. Když rozpoznám svou hanbu: Nejsem tak mladá, tak bohatá, tak krásná, tak úspěšná či tak milovaná, jako ta žena, můžu to otočit. Můžu takové ženě dovolit, aby mě raději inspirovala. Můžu ji oslavovat a obdivovat, spíš než házet na ni špínu. A to je výhra pro všechny," tvrdí Pavlína Pořízková, která k příspěvku připojila i fotku, na níž je zachycena pouze v kalhotkách a v lodičkách a ňadra si zakrývá rukama.

"Pro všechny: všimněte si zmačkaného podbřišku, což se stává, když porodíte dvě děti, jste hubené a je vám 57, bez ohledu na to, jak dobré máte svalstvo. Rozhodla jsem se to pojmout jako trochu sexy zmačkané hedvábné povlečení, místo hladce ustlané postele. Je to jako důkaz, že se tam někdo miloval," okomentovala bývalá topmodelka své neretušované bříško.

