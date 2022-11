Pořízková se zastala Ocaska: Můj manžel mi dal lásku, kterou jsem potřebovala

Zdroj: Profimedia

Pavlína Pořízková nedávno vypustila do světa svou autobiografickou knihu s názvem No Filter a aby ji podpořila, opět se ukázala na Instagramu zcela odlíčená a bez úprav. Modelka ve svém díle popisuje mimo jiné vztahy se svým manželem Ricem Ocaskem a vytočilo ji doběla, když americká média vytáhla pouze jednu pasáž a popsali manželství s hudebníkem jako toxické.

Pavlína Pořízková zažívala po smrti svého manžela Rica Ocaska krušné období. Přestože modelka a hudebník, kteří spolu měli dva syny, byli před náhlým odchodem Ocaska v rozvodovém řízení, Pořízková prý věřila, že mezi nimi panují přátelské vztahy.

O to více byla v šoku, když zjistila, že je vše jinak. Její muž zemřel před třemi roky na selhání srdce v jejich domě a tehdy se Pořízková dozvěděla, že ji Ric zcela vyškrtl ze své závěti. "Bylo to velmi náročné. Protože nejprve truchlíte kvůli ztrátě člověka, který byl nejdůležitější bytostí ve vašem životě. Ta bolest se tak nahromadila a navíc ta zrada. Bylo toho na mě moc," přiznala Pořízková v rozhovoru pro zahraniční web Page Six.

"Ale vzpomínám si, že jsem se cítila otupělá a časem můj zármutek přerostl v hněv. Bylo to tak, že se ve mně střídaly pocity, kdy jsem ho milovala a pak nenáviděla. Ptala jsem se sama sebe, jak mi může chybět muž, který mi to udělal. Bylo to komplikované a zůstane to komplikované po zbytek mého života, ta bolest už nikdy nevymizí," dodala hvězda přehlídkových mol. Ze svých bolestí se proto rozhodla vypsat v autobiografické knize, reakce USA medií ale Pořízkovou velice nepříjemně zaskočily.

Můj manžel mi dal lásku

Pavlína Pořízková je ve své knize velice otevřená, přesto se ale nechce smířit s tím, aby někdo vytahoval pouze vybrané pasáže z díla a používal je proti jejímu zesnulému manželovi. Modelka tvrdí, že i přesto, že ji Ocasek vydědil, už mu dávno odpustila a dnes se snaží soustředit hlavně na hezké společné vzpomínky.

"Tady jsem, zcela bez filtru, v den zveřejnění. Když jsem psala svou knihu, bylo mým záměrem dát na papír to, co mě formovalo abych se stala člověkem, který se ze mě stal. Nepřemýšlela jsem o výsledku: že části budou vytrženy z kontextu a označeny jako clickbait. Jsem dost stará na to, abych pochopila, že je to součástí procesu, pokud se odhalíte, je to s vědomým, že dáváte každému svolení vyjádřit svůj názor," postěžovala si na Instagramu.

"Teď jsem viděla spoustu článků, které hovoří o toxickém chování mého manžela – jejich slova, ne moje. Můj manžel mi dal lásku, kterou jsem dlouho potřebovala. A na oplátku měl očekávání, která jsem ráda splnila. Byla to zdravá láska? Možná ne, ale byla to láska, kterou jsem v té době potřebovala a chtěla. To bylo to, co jsem si vybrala. Nikdo mě nikdy nemiloval tak, jako on. A nikdo nikdy nebude. Nyní jsem se rozhodla ohlédnout se zpět na tuto lásku s vděčností. Byl to jediný okamžik v mém životě, kdy jsem se cítila bezpečně. Dnes tuto bezpečnost nepotřebuji. Naučila jsem se, že dokážu stát sama za sebe. Pokud se chcete dozvědět o složitosti manželství, přečtěte si mou knihu," napsala Pořízková k fotce, kde opět ukázala svou tvář bez jakýchkoliv filtrů či make-upu.

Pavlína Pořízková prý zesnulému manželovi už vše odpustila