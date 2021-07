Pavlína Pořízková je opět sama: Po rozchodu s partnerem se svléká s kamarádkou

Ještě na předávání oscarů to vypadalo, že je bývalá topmodelka českého původu Pavlína Pořízková šťastně zamilovaná do slavného režiséra a scénáristy Aarona Sorkina. Uplynuly tři měsíce a vše je jinak. Koná se dojemný rozchod.

Česká topmodelka Pavlína Pořízková se rozešla s režisérem a scénáristou Aaronem Sorkinem. Důvody se rozhodla s ohledem na jeho soukromí a jejich přátelský vztah neprozrazovat. Pár spolu byl pouhých několik měsíců a naposledy byli spolu milenci viděni na předávání Oscarů v dubnu, kde působili ještě šťastně a spokojeně.

Sorkin byl jejím prvním partnerem od doby, co pohřbila manžela. S tím se rozvedla v roce 2018 a on upravil svou závěť, Pavlínu vydědil a vše zanechal rodičům. Než byl potvrzen rozvod, Ric Ocasek zemřel.

Pořízková působila šťastně a spokojeně

Nyní to však vypadalo, že je Pořízková opět šťastná a bohužel to asi tak úplně nebylo. Jinak by se nerozcházela. I když je pravda, že svému bývalému napsala na Instagram dojemné vyznání.

„Jsem tak vděčná za jeho přítomnost v mém životě. Pomohl mi uzdravit a získat zpět sebe. Opravdu nemusí existovat lepší člověk, nebo člověk, který by byl skutečně „dobrý“. Je brilantní a vtipný, zábavný a sexy."

Také prozradila, že se k tomu dále nebude vyjadřovat, protože hodlá ctít soukromí druhé osoby. Nejde přece jen o ni. Pod ochranná křídla si ji hned vzali dospělí synové Jonathan a Oliver, kteří ji brzy opět donutili smát se.

Focení nahoře bez s nejlepší kamarádkou

A za pár týdnů už Pavlína fotila sexy fotky nahoře bez s kamarádkou a herečkou Liz Careyovou. Ženy tím chtěly poukázat na povinnosti spojené s koronavirovými pravidly.

"Bylo nám řečeno, že musíme znovu nosit roušky. S Liz Careyovou to uděláme rády. Moji přátelé (a rodina) jsou mým pravým bohatstvím. Smějí se a pláčou se mnou, nakrmí a napojí mě, fyzicky i duchovně,“ napsala si modelka také na Instagram.

Je tedy vidět, že Pořízková, která i přes svůj zralý věk ráda ukazuje tělo, opatření dodržuje a život jejích blízkých jí není lhostejný. Způsob, jak na to poukázat, je sice trochu podivný, ale nejspíš účinný. Hned totiž přidala komentář například herečka Selma Blair.

Na vyjádření Pavlíny Pořízkové k rozvodu se podívejte ve videu!

