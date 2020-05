Pavlínka z Masterchefa šokuje: "Chtěli mě znásilnit, popisovali detaily!"

Před dílem, kde jsem vyhrála výzvu, jsem přístupová hesla k Instagramu předala blízkému člověku, který mi vyfiltroval nejhorší komentáře a zprávy, které by nikdo neměl číst. Už jsem nemohla unést tu negativitu, nešlo se kvůli tomu soustředit na své cíle," řekla Pavlínka výše zmíněnému webu.

Ačkoliv se snažila nepropadat depresi, některé zprávy v ní přeci jen zanechaly bolestivou stopu! "Nejhorší bylo, když mi nějaký člověk vyhrožoval, že mě znásilní. Dokonce podrobně popsal, co vše by mi prováděl, aby mi co nejvíce ublížil," šokuje Lubojatzky!

Naštěstí se vedle množství odporných komentářů našlo i spousty pozitivních a ty prý Pavlínu drží nad vodou! Jen díky nim prý ještě nevyhledala odbornou pomoc! "Moc ráda bych poděkovala rodině, přátelům, známým a hlavně tisícovkám lidí, kteří mi píšou podporující zprávy. Za každou takovou jsem vděčná. Nejen za tu zprávu, ale je to taková naděje, že pořád existují hodní lidé, kterým se příčí to, co se ve společnosti děje. Do této doby jsem odbornou pomoc nevyužila, ale být slabší povahy, možná by mě to k antidepresivům dohnalo," uzavřela lidmi nenáviděná soutěžící Masterchefa. Tak snad bude mít v příštích dílech Pavlínka ještě šanci svou reputaci napravit. Navíc, bageta se i před negativní reklamu prodává a stojí se na ni fronty! Za Šíp říkáme, jen tak dál!