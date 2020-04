Pavol Habera předvádí nečekané chování: Porotce Superstar nemile překvapil!

Habera sesi be nejspíš považuje, ale jeho oblíbenost prudce klesá. Ne kvůli roli kata v pěvecké soutěži, ale kvůli nadřazenosti a opovržení, se kterými přistupuje k soutěžícím. Lidé na něj za to nadávají. To, že si myslí, že je nadčlověk, z něj přímo sálá. A není to přetvářka, v jeho očích vidíte potměšilé plamínky radosti, když se mu povede někoho shodit.