Dříve vypadal jako nevkusná mánička v kraťasech! Teď je z Habery kus chlapa

Pavol Habera je v Čechách známý jako přísný porotce v pěvecké soutěži SuperStar. Je ale především leader skupiny Team a geniální muzikant. Kromě hudebního talentu ho v osmdesátých letech proslavil i jeho nevkus. Habera dříve vypadal jako přerostlá mánička a jeho šílené outfity dodnes nikdo nedokáže vymazat z hlavy. Nad tím, jak tehdy dokázal sbalit krásnou Danielu Peštovou, zůstává rozum stát. Ta si teď každopádně může pískat, protože z Habery je kus chlapa.

„Hudbou se vydělat nedá, říkají ti, co neuspěli,“ hlásá Pavol Habera v jednom z předchozích spotů lákající do pěvecké soutěže. Za ním je přitom obrovský auťák. SuperStar si bez něho nikdo už neumí ani představit. Jako „zlý muž“ zasedá v porotě jedenáctým rokem. I když se snaží být novým talentům nápomocný, sám ví, že to není legrace.

„Být muzikantem u nás je velmi riskantní. Nikdy nevíš, zda budeš úspěšný nebo ne. Já i tak pracuji. Bez ohledu na to, zda budu úspěšný nebo ne. Už bych nedokázal odejít. Nic jiného dělat neumím,“ svěřil se Habera v dokumentu slovenské televize.

Doopravdy se proslavil v roce 1988, když začal hrát s martinskou kapelou Team, se kterou je dodnes. Na doby, kdy ještě nosil dlouhé vlasy a nevkusné oblečení, vzpomíná se zasněným výrazem. Mnoho fanoušků si ho pamatuje v džínových kraťasech, které pro něj znamenaly zásadní zlom kariéře. Od té doby, co si je vzal na sebe, si ho pamatuje každý.

Každý chtěl být jako on, každý chtěl mít kraťasy

„Zlomový bod nastal, když jsme šli hrát do České televize. Točilo se to v Třinci. Šlo to večer naživo. Team si donesl vlastní scénu a zvuk. Byli jsme všichni opálení, protože bylo léto a já jsem měl kraťasy. Bylo mi horko. Vůbec to nebyla vymyšlená image. Opravdu mi bylo horko. Team tam odehrál asi čtyři věci z desky a lidi asi neměli večer co dělat, protože se jich hodně koukalo. A pak se postupně naše hudba dostala do Čech,“ popisuje Habera, jak se rozjela jeho kariéra.

Postupně mohl odejít ze zaměstnání a věnovat se jenom hudbě. V dětství to ale tak vůbec nevypadalo. Okolí mu dokonce nejprve říkalo, že neumí zpívat. Hudební sluch mu však nechyběl. „Naši mě původně chtěli zapsat na harmoniku. Skončil jsem tak, že jsem chodil na housle, ale hrozně mě to nebavilo, protože jsem přitom dělal i sport,“ směje se Habera, který se de facto všechno co umí, naučil sám.

„Já jsem na kytaru absolutní samouk a dodnes dělám všechno podle sluchu, uší. Noty nepotřebuju. Já jsem zpěv nikdy necvičil. Učil jsem se jen hrát na kytaru. Já jsem zpíval jen proto, že ve skupině se ke zpěvu nikdo neodvážil. Nebojím se jít do vody a plavat,“ vysvětluje nejpřísnější porotce SuperStar.

Smáli se mu, pak jim vyrazil dech

První kytaru dostal k Vánocům. Sám přiznává, že mu chyběla trpělivost, aby se na ni pořádně naučil. „Ta kytara ležela chvíli doma, protože na začátku mi to nešlo tak, jak jsem si to představoval. Takový impuls byl můj bratranec, který přišel na návštěvu a ukázal mi základní akordy. Když už jsem to zvládal, tak jsem chodil koukat na kapely kamarádů. Obdivovali jsme jeden druhého. Elán pro nás byli polobohové. To byli ti, kteří nám ukázali, jak se to má dělat,“ prozradil Habera jeho vzory z mládí.

Než se s kapelou Team proslavil, houfy fanynek mu do postele nelezly. Všichni byli z Martina a tak byli okolí spíš pro legraci. Oni však rychle dokázali, že na to mají. „Do studia jsem přišli totálně nadupaní. Podklady jsme měli velmi rychle připravené a když jsme začali zpívat vokály, tak ty lidi, co tam pracovali, to přesvědčilo, že nejsme magoři a že muziku máme opravdu rádi,“ pokračuje leader kapely Team.

S Danielou Peštovou tvoří stabilní pár

Inspirací jim byly i zahraniční kapely. „První věc, kterou jsem měl na pásce, byla kapela Queen – Bohemian Rhapsody. Pak jsem to poslouchal půl roku, protože jsem nic jiného nemohl sehnat. Byla to dobrá škola to poslouchat dokola. Pak jsem začal pomalu hrát na kytaru. Moje první skupina byla na průmyslovce a jmenovali jsme se Small. Hráli jsem hodně českých a slovenských písniček,“ vrací se do prehistorie zpěvák.

Ještě, že byl tak houževnatý a dotáhl to tak daleko. Kdyby nebyl, těžko by dokázal uhnat jednu z nejkrásnějších modelek. S Danielou Peštovou je dodnes a má s ní dvě děti – Ellu a Paula Henryho. S předchozí partnerkou Naďou má dceru Zuzanu.