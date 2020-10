Paľo Habera už toho má dost! Na Instagramu se vyjádřil ke koronaviru

Koronavidová doba žádným profesím úplně nesvědčí a s nedostatkem práce se tak potýkají i umělci. Hudebníci i herci se musejí vypořádávat se zrušenými zakázkami a byť mnohé z nich tak úplně finanční problémy netrápí, rozhodně jim chybí kontakt s fanoušky. O tom, jak se současná situace dotkla například zpěváka Paľa Habery, se sám vyjádřil na sociálních sítích.

Do léta se alespoň věnoval porotcování v oblíbené pěvecké soutěži SuperStar, teď už zpěvák, jak to vypadá, skutečně neví, co s volným časem. O víkendu na sociálních sítích zveřejnil fotografii, na které leží na lavičce. A z popisku, jež k příspěvku přidal, je rozhodně patrné, že má nic nedělání po krk. „Nic nedělat je občas fajn, ale všechno má svoje limity,” napsal slovenský muzikant. „Mám rád svojí práce (a určitě ne jen já) a to hraní a zpívání mi chybí. Co vy?” tázal se svých fanoušků, jak tuto nelehkou dobu prožívají.