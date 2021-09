Má jasno! Pavol Habera si s hrobníkem domluvil vlastní pohřeb

Zdroj: TV Nova

Zpěvák a porotce pěvecké soutěže SuperStar oplývá vynikajícím smyslem pro humor, který umí perfektně použít hlavně při hodnocení jednotlivých soutěžících. V nové řadě populární show ho dostal do kolen hned první odvážlivec, na něhož měl Habera speciální prosbu.

Moment, na který čekali milovníci vynikající zábavy a fanoušci fenoménu SuperStar, je tu! Už v sobotu večer čeká na diváky televize Nova první epizoda castingových dílů. Nový ročník SuperStar přivede na obrazovky nadějné a talentované zpěváky i ty, kteří svými výkony porotu i celý národ rozesmějí, nebo dokonce šokují.

Za porotcovský stůl usednou moderátorské eso Leoš Mareš, populární česká zpěvačka Monika Bagárová, úspěšná herečka Patricie Pagáčová, stálice SuperStar Pavol Habera a výborný komik a uznávaný hudebník Marián Čekovský.

První soutěžící porotu odrovnal

Pěvecké show SuperStar v každém svém ročníku nabízí mnoho skvělých talentů, stejně tak se v ní ovšem objevují i ti, kteří by se namísto zpěvu na profesionální úrovni měli raději věnovat něčemu jinému. A přesně to je případ i letošního vůbec prvního soutěžícího Michala, který hned na začátku epizody porotu pořádně pobaví.

A pozornosti čtveřice porotců neunikne ani Michalovo nezvyklé povolání. Ten se totiž živí jako hrobař. A právě proto na něj měl sám kat Habera i speciální požadavek. „Já bych si přál, abys mi ty vykopal hrob. Můžeš mi to slíbit?” ptal se Paľo Michala., který mu na jeho požadavek kývl. „Já vím, že teď by se to asi dělat nemělo, ale aspoň bude sranda. A já mám rád srandu v životě a mě si velmi pobavil,” dodal ještě porotce.

Zdroj: TV Nova