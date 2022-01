Iva Pazderková děsí účastníky Survivora, tvrdí o ní, že je labilní a agresivní

Zdroj: TV Nova

První antipatie mezi soutěžícími reality show Survivor se začínají projevovat v obou kmenech. Zatímco v týmu celebrit leze všem na nervy Iva Pazderková, na druhé straně to schytává Adam Raiter.

Iva Pazderková při odchodu Vojtěcha Drahokoupila přiznala, že sama trpí psychickou nemocí. Ačkoliv herečka první epizodu Survivora působila celkem vyrovnaně, v druhém dílu bylo vše jinak.

Pazderková si během krátké doby proti sobě poštvala většinu vlastního týmu. Podle ostatních je na vině hlavně proměnlivá osobnost Ivy, která bohužel negativně ovlivňuje náladu v kolektivu.

Nejvíce přelétavé chování komičky řešily Nikola a Chili, Pazderková už ale leze na nervy i všem ostatním, a proto se rozhodli využít hned první příležitosti a chystají se jí poslat ke konkurenčnímu družstvu.

Pazderková má výbuchy agrese a všem říká miláčku

"Já jsem tedy zvědavá, jak to bude s tou Ivou," načala téma Pazderkové youtuberka Nikola Čechová. "Mě děsí ty její naprostý výkyvy nálad. Já z ní mám pocit, že to je taková devítiocasá kočka, co ocas, to jedna osobnost," popsala své pocity z chování komičky kuchařka Chili.

"Hlavně to pak dělá v tom kolektivu takovou divnou atmosféru, protože nikdo nechce říct třeba buď v klidu. Nikdo to nechce moc komentovat, ale dělá to divnou energii, nikdo tam není takovýhle," přisadila si Čechová.

Chili dokonce v jedné větě přiznala, že se své sokyně někdy až bojí. "Mě teda děsí, jak třeba nejdřív začne strašně nadávat, je hrozně agresivní a pak se otočí během sekundy a začne si česat vlasy a říkat: A nechtěla by si, miláčku, něco? To mě fakt děsí," svěřila se hvězda Masterchefa s tím, že toto oslovení jí je velice nepříjemné. Pazderková ale prý miláčku říká i ostatním lidem v týmu a ti z toho taky neskáčou nadšením.

Shopaholic Nicol nejspíš s Ivou Pazderkovou kamarádka nebude

Je labilní a bude se to zhoršovat

"Miláčku říká vlastně úplně každýmu, nevím, je to takový nečitelný pro mě hodně," přitakala Nikola Čechová Chili a dodala, že si o Ivě Pazderkové myslí, že je velice nevyrovnaný člověk.

"Podle mě je psychicky labilní a bude se to jen zhoršovat," tvrdí youtuberka. Pazderková se během krátké doby stala outsiderem týmu, a proto také rozhodnutí, koho poslat na konkurenční ostrov, padlo jednohlasně právě na ni.

S podobným problémem jako Iva, se potýká v sousedním družstvu bývalý milenec Agáty Hanychové, Adam Raiter. Osvalený truhlář neustále vše komentuje a zbytek skupiny už ho nemůže vystát. Z taktických důvodů si ho ale nejspíš modrý tým zatím ponechá kvůli jeho sportovním dovednostem.

Kromě hádek a vypjatých momentů čeká v druhém díle, hlavně dámskou část diváků, příjemný moment. Při ranním koupání se totiž zápasník MMA ukázal tak, jak ho Pán Bůh stvořil.

Pazderková podle ostatních účastníků trpí častými výkyvy nálad