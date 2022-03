Peče celá země opět na obrazovkách: Letos jsem otřískanější, říká Maršálek

Zdroj: kafe.cz

A je to tu. Od 12. března se na obrazovkách ČT objeví po deset sobotních večerů souboj o nejlepšího amatérského pekaře v Česku – neboli druhá řada soutěže Peče celá země. Představí se v ní finálový tucet účastníků. A samozřejmě ani tentokrát nebude chybět v roli porotce mistr cukrář, autor několika knih o vaření a pečení, nesmlouvavý, ale vždy usměvavý, Josef Maršálek. Toho jsme zastihli při malém tréninku, nebo spíše při drobném školení v „učebně“ Ola Kala, kde zasvěcoval do umění pekařského v rámci tiskové konference k druhé řadě soutěže partu novinářů.

„Nesmlouvavý jsem byl dneska, kdy o nic nešlo, ale jinak jsem lidumil a při realizaci pořadu jsem na soutěžící rozhodně nedštil síru. To není má parketa. Je to o tom, že s chutí a rád dolaďuji a vylaďuji jejich schopnosti a snažení v kuchyni, rád se nechám i něčím překvapit. Prostřednictvím obrazovky pak dokazujeme nebo se snažíme dokázat, že pečení je parádní činnost, a když se člověk do ní zabere, ne zas až tak velká věda. Myslím si, a byl bych rád, kdyby se do kuchařských pokusů pustila i řada lidí, kteří budou pořad sledovat, něco okoukali a stejně jako my měli i oni dobrý pocit z odvedené činnosti,“ s úsměvem se svěřil Josef.

Jak kafe.cz zjistilo, bylo na „tvorbu“ dobrot v letošní soutěži spotřebováno třeba 232 kg mouky, 120 kg, másla, 115 kg čokolády, 94 kg mléka, 2700 vajec atd. atd. Prostě a jednoduše peklo se na plný plyn a rozhodně se neškudlilo. Nová řada představí nejen tradiční rodinné recepty, ale i technologické fígle a kreativitu pekařů a pekařek.

„Osobně jsem si soutěž užíval a rád si jí prostřednictvím televize zopakuji. V prvním ročníku jsem to nějak úplně nedokázal, protože jsem to bral jako roli spjatou s nějakou funkcí. Není a nebylo to snadné, musíte se rozhodnout, kdo vypadne, což není jednoduché. Máte ty lidičky, co tam jsou, rád, prožíváte to s nimi a pak podle nejlepšího vědomí a svědomí musíte říci, kdo půjde ven. No, letos jsem zkušenější a trošku i otřískanější a snad to bude i vidět. A je fajn, že se nejen tvořilo, ale všichni jsme se i bavili, a tu fajn atmosféru si, věřím a přeji, oblíbí i diváci,“ prozradil Maršálek, jehož životním mottem je, jak jinak – péct, milovat a žít. A jak doplňuje, ať už děláte v životě cokoliv, dělejte to naplno a s láskou.

Stejně jako v případě první řadě soutěže Peče celá země budou průvodci pořadem Tereza Bebarová a Vašek Kopta a Josefa Maršálka doplní v roli porotce Míša Landová. A jaké výtvory soutěžící nabídnou? Tak třeba pečení tradičních vánoček, housek, perníku, rakviček, ale chybět nebudou ani zadání, která si od účastníků vyžádala větší představivost, fantazii a invenci. Prostě bude to tak trochu i taková škola hrou.