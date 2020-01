Porota z Peče celá země: Slavíkovou dohodil Maršálek, pekla pro Craiga i Mandelu

„Já mám rád ty příběhy, miluji osobní výzvy, kdy jsme soutěžícím řekli, že budou péct třeba závin. Lidé se na to mohli připravit, ukazovali nám věci, se kterými jsou v pohodě, o kterých ví, že jejich okolí to má do nějaké míry rádo,“ řekl Maršálek v rozhovoru pro Českou televizi.