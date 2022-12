Válka operních pěvkyň: Pecková se drsně opřela do Kalivodové, ta zvažuje žalobu

Zdroj: Profimedia

Dagmar Pecková je velmi aktivní na sociálních sítích, kde kromě různých momentů ze svého života a kariéry v posledních týdnech sdílí také dost ostrá slova. Ta operní pěvkyně adresuje jiným umělcům včetně své kolegyně Andrey Kalivodové. Sólistka Státní opery v Praze si ovšem urážky nehodlá nechat líbit a slíbila, že celou záležitost předá svým právníkům.

Atmosféra ve světě české opery začala pořádně houstnout. Svérázná pěvkyně Dagmar Pecková se totiž na internetu pustila hned do několika ostatních umělců a nešetřila přitom urážkami a dalšími zlými slovy. Vše začalo před pár týdny, když se Pecková na sociální síti rozčilovala nad novou deskou vokálního seskupení 4 Tenoři. „Tohle teď vydává Supraphon! Co furt nějakej Smetana… kýč nadevše,” napsala uznávaná operní pěvkyně.

Za zastání sklidila urážky

Výrok Peckové neunikl pozornosti její kolegyně, rovněž operní pěvkyně, Andrey Kalivodové. „Milí kamarádi! Tak takhle, prosím vás, ne! I když v životě dokážete uspět svojí prací, talentem a vůlí jako tato paní, nikdy prosím své kolegy a jejich práci veřejně nedehonestujte. Být hanlivý, to dokáže každý, ať už má názor jakýkoliv. Pro mě je uměním povzbudit, podržet a navzájem si fandit! Zejména v této těžké době. Radši v pokoře, pojďme si fandit. Zloba a nicota se mi příčí,” reagovala na slova Peckové na svém Facebooku. To ale ještě asi netušila, co tím způsobí.

Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat

A Pecková pochopitelně reakci Kalivodové rychle zaregistrovala a rozhodla se zaútočit. „Když si někdo v bulváru musí nutně dokazovat, že něco umí, je to prostě chudák! Nic víc, nic míň. A to, že se na tom sveze zrovna Kalivodová, kterou úplně normálně vyrazili z Národního divadla, to asi zapomněla podotknout, protože to by se teď bulváru moc nehodilo do krámu,” vzkázala své kolegyni. Na rozdíl od ostatních, které se Peckové podařilo již v minulosti urazit, si Kalivodová jízlivá slova líbit nenechala a Peckové odkázala, že kvůli šíření lživých informací předá celou věc svým právníkům. „Vidím, že věci jsou vážné a vy se nerozpakujete lhát o čemkoli. To již je na žalobu a věci předám svým právníkům.”

Jak se totiž podařilo zjistit redakci eXtra.cz, Andrea Kalivodová skutečně z Národního divadla vyhozena nebyla. „Andrea Kalivodová ale určitě nebyla vyhozená, nanejvýš jí doběhla smlouva. Když bude nějaká další umělecká příležitost, divadlo se na ni opět rádo obrátí,” řekla zmíněné redakci mluvčí opery Národního divadla a Státní opery Kateřina Motlová. Pecková se ale přesto Kalivodové za její zmínky o žalobě a právnících akorát vysmála.