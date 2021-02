Pepa Bolan: "Mandrage už se nikdy nevrátí, trvalo mi, než jsem to pochopil!"

Je tomu přesně rok, co kapela Mandrage odehrála svůj poslední koncert ve Fóru Karlín. Tehdy již na scéně chyběl frontman Vít Starý, který propadl drogám. Ostatní členové bandu věřili, že se situace ještě zvrátí. Dnes ale mají jasno, Mandrage už fanoušci pohromadě nikdy neuvidí, jak potvrdil Pepa Bolan!

Vít Starý, Pepa Bolan, Matyáš Vorda, František Bořík. Kapela Mandrage byla fenoménem české hudební scény. Její členové budovali svou kariéru dlouhých šestnáct let, loni ale nečekaně ohlásili konec.

Zklamaní fanoušci nejprve nechápali, proč se úspěšná kapela rozpadá, postupně se ale dostaly ven informace, které vše objasnily. Vít Starý již delší dobu působil nezdravým dojmem, vypadaly mu zuby a byl extrémně hubený.

Kvůli mediálnímu tlaku nakonec zbytek Mandrage musel jít s pravdou ven. Jejich frontman spadl do závislosti na tvrdých drogách a už nebylo cesty zpět. Nedávno uběhl rok od posledního vystoupení kapely, co se ale u hudebníků změnilo? Pepa Bolan po dlouhé pauze promluvil.

Pepa Bolan má jasno, Mandrage se už nikdy nevrátí

Fanoušci od rozpadu Mandrage doufali, že se zpěvák Vít Starý popere se svými démony a vrátí se zpět v plné formě. Bohužel, situace se tomu po roce zdaleka ani nepřibližuje.

Kvůli vzdálenosti se dokonce členové kapely nestýkají. "Určitě bychom si nad nějakým nápojem v klidu poklábosili, ale polovina kapely bydlí v Praze, a to je město, do kterého, když opravdu nutně nepotřebuji, nejezdím. Necítím se tam dobře, a přitom je to takové krásné historické místo. Například z dronu mám Prahu docela rád," přiznal kytarista Pepa Bolan webu Novinky.cz.

Problémy v kapele se podle Bolana táhly dlouhé roky. "Rozebírali jsme to předtím asi deset let a nikam to nevedlo. S některými věcmi prostě nic neuděláte. Ten konec byl celkově takový prapodivný, ale kluci to tak chtěli, tak jejich rozhodnutí respektuji. Abychom se vrátili, musely by se stát naprosto zásadní změny. Ty se bohužel nestaly a předpokládám, že ani nestanou, takže o tom nemusím vůbec přemýšlet," tvrdí hudebník skepticky.

O konci úspěšného projektu je Pepa Bolan zcela přesvědčený, proto se vrhl do práce tatéra, která ho naplňuje. Co ale bude s písněmi, které napsal?

Kytarista kapely Mandrage musel začít od nuly, zpět se neohlíží

Pepa Bolan byl autorem většiny písniček kapely Mandrage, vzhledem k situaci ale nejspíš zůstanou navěky takzvaně založené v šuplíku.



"Teď nic neskládám, ještě jsem v sobě nenašel touhu. Snažím se dělat věci tak, aby mi dávaly nějaký smysl. Mandrage se s největší pravděpodobností nikdy na scénu nevrátí. Chvíli mi trvalo, než jsem to pochopil," řekl kytarista.

Bolan se od rozpadu kapely věnuje svému tetovacímu salónu a dle svých slov by neměnil. "Daří se mi výborně. Našel jsem v tetování nový smysl života a duševní klid. Od té kolektivní zodpovědnosti je to celkem příjemná změna, které si nesmírně užívám. V podstatě mi to svým způsobem nahrazuje muzikantský život. Nejenom že tetování a hudba k sobě patří, ale díky tatérně jsem neztratil kontakt s fanoušky, kteří ke mně chodí. Takže duch kapely tady stále žije. Konec Mandrage mi umožnil se tomu alespoň začít věnovat skutečně profesionálně. Snažím se neustále učit od těch lepších a cítím obrovský pokrok, který mě motivuje. Takže pokud je všechno zlé k něčemu dobré, můžu to tesat do kamene," uzavřel.

Pro zaryté fanoušky Mandrage to však není zrovna veselá zpráva, své oblíbence už totiž s největší pravděpodobností vystupovat nikdy neuvidí…