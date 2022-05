Přes dvacet let spolu: Peštová prozradila, na co ji Habera kdysi sbalil

4

Daniela Peštová a Pavol Habera

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Pavol Habera, jeden z nejznámějších zpěváků a obávaný porotce Česko Slovenské SuperStar nedávno oslavil šedesáté narozeniny. Věk by mu hádal málokdo, vliv na to má i jeho manželka, světoznámá modelka Daniela Peštová. Společně žijí aktivním životem už přes dvacet let. Tvoří tak jeden z nejstabilnějších párů vůbec.