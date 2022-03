Temný osud růžového pantera: Peter Sellers byl mašina na problémy!

Co zapříčinilo Petrovo bizarní chování? "Bože, kdybych věděl, byl bych dr. Freud," říká Medak a dodává jen, že Peer měl nezdravě blízký vztah se svou matkou, jevištní umělci.

"Když se podívám na sebe, vidím člověka, který kupodivu postrádá to, co považuji za složky osobnosti," vysvětlil Peter.