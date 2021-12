Petice lékařů má skoro 50 tisíc podpisů: Její tvůrci se však opírají o nepravdy

Zdroj: Profimedia

V České republice se stále častěji hovoří o zavedení povinnosti očkování, s čímž ovšem spousta lidí nesouhlasí, a proto se rozhodli proti případnému vládnímu nařízení již nyní bojovat. Proti povinnému očkování tak vzniklo již několik peticí. Jedna z nich však láká větší pozornost než ostatní. Petice s názvem Deklarace lékařů získala již takřka 50 tisíc podpisů, přičemž ji podepsalo i více než tisíc lékařů z různých oborů. Podle webu manipulátoři.cz se ovšem petice ve svém dokumentu opírá o několik nepravd.

Očkování je tématem, které takřka rozděluje společnost. Někteří jej vnímají jako jedinou cestu z pandemie, jiní se k vakcinaci staví spíše skeptičtěji a nemají k ní úplnou důvěru. O to větší rozruch vzbudilo, kdy se v mnoha státech včetně Česka začalo hovořit o zavedení povinnosti očkování. Přestože v České republice zatím k takovému nařízení nedošlo, již nyní vzniká mnoho peticí, jejichž cílem je případné zavedení povinnosti zvrátit. Jednou z nejvíce podporovaných peticí je ta s názvem Deklarace lékařů k nátlaku na očkování. Získala již takřka 50 tisíc podpisů, mezi kterými je zatím i více než 1200 podpisů lékařů.

Jsme svědky šíření strachu a beznaděje

„Medicínský problém je v současnosti zneužíván k prosazování politických a ekonomických cílů za současného omezování svobody a diskriminování jedné skupiny lidí. Lidé končí v nemocnicích z důvodů nekompetentního rozhodování, hlásání polopravd a lží, zavádění mnohdy nelogických až iracionálních opatření, represí a neodůvodněných privilegií očkovaných. Politici za pomoci některých odborníků stavějí lidi proti lidem, děti proti dětem, polarizují společnost,” hlásají tvůrci deklarace.

„Jsme obyčejní lékaři, kteří se dlouhé měsíce věnovali svým pacientům s vírou, že se situace kolem covid-19 zklidní a bude řešena po diskusi odborníků konsenzuálně a zodpovědně s co nejmenšími ztrátami na lidských životech, zdraví, psychice a fungování společnosti. Ve skutečnosti jsme však svědky narůstajícího šíření strachu a beznaděje, ke kterému značně přispívá naše stavovská organizace ČLK v čele s prezidentem dr. Kubkem,” píší ještě mimo jiné v dokumentu na oficiálních stránkách. Jejich slova pochopitelně zaujala mnohé.

Tvůrci deklarace šíří nepravdy

Jak upozornil web manipulátoři.cz, ne všechny body dokumentu deklarace se zakládají na pravdivých informacích. Tvůrci například píší, že všem vakcínám proti covidu-19 skončí klinické testování až v roce 2023. Na základě tohoto tvrzení by tedy až v roce 2023 mělo být rozhodnuto o tom, zda jsou vakcíny bezpečné či nikoliv. Jenže tak to není. Bezpečnost látek totiž byla potvrzena již při jejich schválení. Pravdou pak je jen fakt, že do roku 2023 bude probíhat monitoring sledovaných jedinců, avšak jen za účelem pozorování trvanlivosti účinnosti vakcíny.

Tvůrci deklarace zároveň píší o tom, že jsou všechny vakcíny genetické. To ale neplatí pro očkovací látky od společností AstraZeneca a Johnson & Johnson. O tom už se ale dokument nikde nezmiňuje.