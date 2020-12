Petr Čepek a jeho ženy: Kvůli lásce se překonával i se smrtí na jazyku!

Zákrok, který měl herce vyléčit, nepomohl. A dá se říct, že nejspíš ani nemohl. Rakovina slinivky byla v té době smrtelná, nikdo nevěděl, jak při její léčbě postupovat. Petrův stav se rapidně zhoršoval, on přesto dál pracoval, až do poslední chvilky, dokud mu to jeho stav umožňoval.

Sám tušil, že se blíží jeho konec. Poslední dny prožil na milované chatě. Starší dcera Petra mu ještě stihla přivézt ukázat vnuka, z čehož měl Čepek obrovskou radost. Bohužel se ale mísila s vědomím, že se z vnoučka nebude těšit dlouho.

"Pamatuji si to jako dnes. Táta stál u dveří a povídá mi, je to v prdeli, dovolili mi kouřit," vybavuje si dodnes dcera Petra, která si tehdy moc dobře uvědomovala, že její otec do Horní Kalné jel s úmyslem zemřít.

Nesnesitelné bolesti ho ale donutili odjet do nemocnice…