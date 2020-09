Petr Čepek: "Násilník, opilec a zvrhlík", co toužil celý život po lásce a štěstí

Následoval zákaz dalšího působení na Barrandově, který byl zrušen až po jeho účasti v Postřižinách a Trháku. Čepek šel vždy z role do role, zákaz nezákaz. V roce 1993 u něj však propukla rakovina. Čepek přesto přijal filmovou roli Fausta ve Švankmajerově Lekci Faust, o níž mnozí herci tvrdí, že je prokletá.

Herec na to nedbal a přes výrazné bolesti odvedl dokonalou práci a i přesto, že to byl herec s velmi silným charakterem a dobráckou duší, jeho tvář byla ekvivalentem ďábla. Českého lva za svůj výkon v Lekci Fausta už dostal in memoriam.