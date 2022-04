Petr Čtvrtníček změnil profesi: Herec si přivydělává jako řezník Čeněk Strnad

Zdroj: Profimedia

Oblíbený český bavič, komik, moderátor a herec Petr Čtvrtníček je známý svým osobitým humorem, proto nikoho nepřekvapilo, když nezůstal v době koronavirové sedět doma, ale začal si přivydělávat jinde. Co je ale velkým překvapením, je profese, ve které se našel.

Zlatá éra Petra Čtvrtníčka započala v 90. letech, kdy mohl být humor jakýkoliv a všem připadalo vše vtipné. Bohužel dnes je to už jinak a přehnaná korektnost téměř nedovoluje, aby se Čtvrtníček vyskytoval v zábavných televizních pořadech.

Tenkrát však všechny naprosto dostal pořadem s názvem Česká soda, kde si nebral servítky a dělal si legraci vlastně ze všeho. Padaly vtipy na herce, hrály se scénky, které parodovaly politiky a nikoho to nějak zvlášť neuráželo. Naopak ho diváci milovali a Česká televize ho pod různými názvy vysílala celá devadesátá léta. A že na něj dokonce padlo několik žalob!

Česká soda byla legendárním pořadem 90. let

Následovat měl seriál Gynekologie, který už ale Česká televize neustála, tak se vysílal pouze v internetové podobě. Zahrál si pak ještě v několik seriálech, ale nikde se trvale neusadil. Zazářil však i jako herec a režisér televizních reklam. Kdo by si nepamatoval vánoční reklamu se soby a čivavami. Herec má dceru Aničku, která se potatila, a také se věnuje herectví. Zahrála si například v pohádce Anděl Páně 2.

S covidem nezůstal Petr sedět doma, ale poté, co si jeho tatínek postěžoval, že by si dal domácí klobásku, Čtvrtníček nelenil a koupil rovnou udírnu.

"To takhle sedíme s tátou a on říká, zdravíme Frantíka nahoru, on si ho vzal ten čínskej bůh srandy, táta říká, já bych si dal nějakou klobásu, ale ne kupovanou, že bychom si udělali svoji. Já na to, že koupím udírnu, dej mi týden," prozradil Čvrtníček v Show Jana Krause.

V covidu začal s řezničinou a pořídil si uzenářskou dílnu

Nakonec ale řezničině natolik podlehl, že má v domě uzenářskou dílnu a dokonce si koupil starou prvorepublikovou řeznickou ceduli, kterou si dal na dům.

"Zadal jsem inzerát, že bych chtěl koupit řeznickou ceduli, a přišla mi Čeněk Strnad, řezník a uzenář, tak jsem se podle toho pojmenoval. Zjišťoval jsem, jestli někomu nelezu do zelí, a zjistil jsem, že jediný Čeněk Strnad, který má IČO, má titul RsDr, tak to je jiný oddíl, ten mi nepoleze do zelí,“ směje se svérázný komik.

Ve své nové uzenářské dílně si dělá vše sám a poctivě. Má všechno čerstvé, nic nezamražuje. Pokud se vám tedy dostane do ruky uzenina od Čeňka Strnada, víte, odkud vítr vane.