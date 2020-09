Vdova po Haničincovi promluvila! Marie Kyselková byla lhářka!

Důvodem, proč už se rozhodla dožít Radka sama, je prý fakt, že by každého nového partnera srovnávala s Petrem. Jako partner byl dokonalý. V jejich očích ano. S jeho smrtí se dodnes nesmířila a stále opakuje, že osudová byla autonehoda, která se navíc stala na 10. výročí jejich svatby. Pak už to s ním prý šlo z kopce. Byli spolu krásných 25 let! Radka dodnes, když mluví o manželovi, vhrnou se ji slzy do očí…