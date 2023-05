Don Juan Hapka: Před smrtí si užíval s o 50 let mladší milenkou, ta toho lituje

Petr Hapka s přítelkyní Kateřinou v roce 2012

Zdroj: Profimedia/Tilen Vajt

Hudební skladatel Petr Hapka se rád obklopoval mladými ženami a sám o sobě tvrdil, že nedokáže být žádné ženě věrný. Jen dvě ze stovek milenek ho dohnaly před oltář, ale ani tam to nedopadlo. Jeho nejmladší partnerkou byla dívka o 48 let mladší než on a na vztah s umělcem nevzpomíná rozhodně v dobrém.

Hudební mág Petr Hapka si na klasického otce od rodiny nikdy nehrál, s pěti ženami zplodil sedm dětí a věrnost mu byla na míle vzdálená. Rád si užíval společnost krásných a mladých žen, které oblboval svým chováním. K oltáři však proutníka dokázaly dovést jen dvě ženy, a to Zuzana Řihošková, se kterou následně žil několik let, než jí nad umělcovými nevěrami došla trpělivost. Nikdy spolu neměli děti, tudíž byl rozvod rychlý a bezbolestný. S první manželkou, herečkou Zorou Ullou Keslerovou, však měl dceru Petru, tudíž zde byl rozchod emočně vypjatější. I přesto si s dcerou zachoval pěkný vztah a ještě ji stihl na vozíčku doprovodit k oltáři. Další dceru měl Hapka s podnikatelkou Zuzanou Rohanovou, a to Markétu. Ta už je nyní vdaná a má svou vlastní rodinu. Následovaly dvě děti se slovenskou krasavicí Martinou, o které se toho nikdy příliš nevědělo. S tajemnou Martinou má dceru Kamilu a syna Ferdinanda. Tyto dvě děti měly kontakt s otcem ztížený, protože vyrůstaly se svou matkou na Slovensku. K oltáři ho dotlačily jen dvě ženy, a to na omezený čas Dlouhých čtrnáct let si skladatele po svém boku udržela sexy operní pěvkyně Ingeborg. S tou má dva syny, Mikuláše a Haštala. Tento vztah nakonec ztroskotal na tom, že se Hapka zamiloval do módní návrhářky. S módní návrhářkou Olgou Michálkovou měl následně syna Kašpara, který je z jeho klanu dětí nejmladší. Ale ani Michálkové nevydržel být milovník žen věrný a na stará kolena si užíval se zdravotní sestřičkou, u čehož ho Olga nachytala. Sbalila mu tedy následně kufry a poslala ho do světa. Senior však moc dlouho netruchlil a opět nechal zapůsobit svoji pověstnou sebejistotu, která z něj stříkala a našel si o 48 let mladší studentku Kateřinu Klepišovou. Rozešli se necelý rok před jeho smrtí, ale Kateřina nepřišla ani na jeho pohřeb. Na vztah s hudebním velikánem a velkým kamarádem Michala Horáčka jeho téměř o 50 let mladší milenka nevzpomíná dobře. Poslední milenka byla o osmačtyřicet let mladší V dopise, který tenkrát zaslala médiím, je znát, že vztahem s o tolik let starším mužem nyní opovrhuje, lituje ho a dnes už by se neopakoval. „Mluvím k vám za sebe jako dospívající mladá žena, které došlo, jak hluboce se mýlila ve svých naivních představách o životě. Zdali vztah s ním byl naplněn láskou, nevím, a už vůbec si nejsem jistá láskou z jeho strany. Byla jsem pro něj pouhý přívěšek, nic víc. Z mé strany to byla pouhá iluzorní představa o lásce, ze které jsem existencionálně vyrostla. Snobské a povrchní atributy jeho života, kterými jsem se nechala ve svém mládí okouzlit, mě od něj posléze také odpoutaly," popsala s odstupem času svůj vztah se zesnulým Hapkou.