Petr Jákl točil Jana Žižku v bolestech: Je to frajer, chválil ho Cristovao

Zdroj: Bioscop

Pro režiséra a scenáristu Petra Jákla bylo natáčení jeho nejnovějšího snímku Jan Žižka nesmírně důležité. Snažil se tedy pro film udělat absolutní maximum a svou práci odvést tak, jak nejlépe mohl. Pracovat pro něj ale přitom nebylo vůbec jednoduché. Jak totiž prozradil v rozhovoru na Hitrádiu Ben Cristovao, Jákla sužovaly obrovské bolesti.

Film Jan Žižka bezesporu patří k nejočekávanějším filmům letošního roku. Projekt, který obsadil první příčku nejdražších českých filmů, byl pro všechny zúčastněné velkou výzvou. Nejvíce ale pro režiséra a scenáristu filmu Petra Jákla, který za film pochopitelně nese největší zodpovědnost. Snažil se pro něj tak udělat absolutně vše, co bylo v jeho silách. Ne vždy to bylo ale jednoduché.

Ozvalo se dávné zranění

Podle Bena Cristovao, který sám ve filmu získal jednu z vedlejších rolí, během natáčení filmu Jan Žižka Petr Jákl trpěl obrovskými bolestmi v důsledku dávného zranění z juda. Jak zpěvák a herec prozradil v rozhovoru pro Hitrádio, dokonce se režisér na place pohyboval na speciálním vozíku.

„Jak on třeba dotočil něco a pak odešel kousek někam stranou, třeba do lesa, a jen si tam na chvilku sednul a zvládal tu bolest. Bylo to neuvěřitelný. Představ si, že točíš největší velkofilm, který si kdy natáčel, velkofilm s největším budgetem a do toho bojuješ s něčím takovým. A musíš se stoprocentně soustředit a tak. Já vám říkám, že jsem v životě neviděl něco takového. Tohle to byl ten největší výkon, který jsem na tom celým setu viděl,” řekl na adresu Jákla Cristovao, který z něj byl úplně paf.

Práce Jákla ho naprosto ohromila

Spolupráci s Petrem Jáklem si zpěvák nemohl vynachválit a řekl, že přestože věděl, nakolik je Jákl talentovaným umělcem, i tak byl z jeho působení na place zcela šokovaný. „Řeknete si, samozřejmě, je to režisér, ale on tohle všechno řešil s obrovskými bolestmi,” dodal ještě.

A radost ze spolupráce byla vzájemná. Ze zpěváka byl totiž nadšený i Jákl. „Kdo mě hodně překvapil, byl Ben Cristovao. U něj taky všichni řešili, jestli se hodí do filmu ze středověku, ale udělali jsme z něj Kumána, což byli kočovní nájezdníci bojovníci, kteří byli v Čechách najímáni, a zhostil se toho skvěle. Moc mě překvapilo, jak je talentovaný i herecky. Byl jsem opravdu moc potěšený, že po zkouškách, kterými prošel, jsem si ho mohl vybrat,” chválil Bena Jákl v jedné z tiskových zpráv k filmu.

Zdroj: Youtube