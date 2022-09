Petr Janda virtuózem: Rocker všem vytřel zrak a zavzpomínal na hudební začátky

Zdroj: Profimedia

Rocker a frontman kapely Olympic Petr Janda dokáže občas docela pořádně překvapit. Je nejen skvělý muzikant a pěvec, což každý jeho fanoušek dobře ví, ale i pořádný šoumen. To potvrdil na nedávném křtu nejznámějšího českého houslisty Pavla Šporcla v Obecním domě, kde se stal nejen kmotrem jeho nového alba Pocta Janu Kubelíkovi, ale spolu s Vojtou Dykem, Leonou Machálkovou a dalšími vytvořil houslový sbor, který si střihl na oslavu skvělé hudební novinky Humoresku od Antonína Dvořáka.

Petře, už váš příchod vyvolal řadu otázek a dohadů. Většina účastníků akce předpokládala, že dorazíte spíše s kytarou a Pavlu Šporclovi zahrajete něco z repertoáru Olympicu, ale to, že si přibalíte do futrálu housle a zapreludujete tu něco z vážné muziky, asi každého hodně překvapilo.

„To byste se možná divil, ale zase taková bomba to není. Celá plejáda rockerů začínala svou muzikantkou kariéru hrou na housle. A nejen u nás, ale i ve světě. Je to tak, že když má dítě rodiče, kteří mají hudební sklony a chtějí je rozvíjet u potomka, tak ho dají v útlejším věku do houslí nebo ho přihlásí na hru na piáno, takže nic převratného,“ vysvětlil pro kafe.cz Petr.

Pavel ŠporclZdroj: Profimedia

Dobrá, dobrá, to jste hovořil obecně, ale jak to bylo s vámi a vašimi muzikantskými začátky. I na vás se v tomhle směru „podepsali“ rodiče?

„No zabrouzdám trochu do historie. Já jsem začal s muzicírováním, tedy hrou na housle, v devíti letech, ale už když mi bylo pět jsem zpíval. Oba moji rodiče byli hudebně nadaní a doma nám muzicírovali, hodně nás brali na koncerty, takže jsem měl k téhle múze vztah už odmalička. A ještě k těm houslím, ty jsou podle mě nejkrásnějším nástrojem vůbec a rád si občas něco a s chutí poslechnu,“ prozradil Janda.

Kdy nastal ten zlom, kdy jste odložil housle a vzal do ruky kytaru?

„To bylo tak kolem mých třinácti let. Když jsem poprvé vzal do ruky kytaru, tak jsem zjistil, že je to můj nástroj, protože ty housle, ač jsem je měl rád, ke mně nepatří. Já na housle nehrál od sedmdesátých let, držet je stále umím a vypadám, že to s nimi půjde, ale jen do momentu, než spustím. Tón je dobrý, ale intonace katastrofa. Prostě kytara je můj osud a Pavel Šporcl se nemusí obávat konkurence. Virtuózem už rozhodně nebudu. Ještě před zahájením dnešního křtu jsme si slíbili, že já mu nebudu fušovat do vážné houslové muziky a on mě zase do rocku. I když jsem byl rád, že jsme spolu spolupracovali mimo jiné na několika písničkách z mé loňské sólové desky. Jsme přátelé, takže proč ne?“ dodal s tradičním pohodovým úsměvem Petr Janda.