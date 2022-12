Petr Janda udělal dobrý skutek, proč gigantický vánoční strom věnoval sousedce?

Zdroj: Profimedia

Předvánoční doba je tu. Nastává čas šturmování, které se samozřejmě nevyhnulo ani rockeru Petru Jandovi a jeho rodince. Přípravy na nejkrásnější svátky roku jsou v jeho rodině v plném proudu, ovšem jak frontman Olympicu pro kafe.cz přiznal, většina pracovně uklízecích a zkrášlujících povinností je na jeho manželce.

„Mám rád Vánoce, ovšem šéfkou příprav na ně i samotného průběhu je manželka. Ta se v tom vyžívá a už teďka máme u nás rozvěšenu řadu svítících a blikajících světýlek, naleštěno a vyčištěno, což je ostatně její oblíbená činnost, takže ano, ta tradičně příjemná atmosféra u nás už volným tempem začíná dýchat,“ prozradil Petr již dříve.

K Vánocům patří neodmyslitelně ozdobený stromeček. Jak napovídá vaše fotka, i tenhle problém máte už skoro vyřešen. Pořídili jste si ho z vlastních zdrojů, tedy vypěstovaný na zahradě nebo koupili někde na trhu?

„I tenhle spíše strom, nežli stromeček, pořídila moje žena. Koupila skutečně výstavní smrk, který měl jednu vadu. Nějak se nám tahle obří kosodřevina nevešla do obýváku. Ač jsem dělal, co mohl, zkrátil ho, ořezal a snažil se ukotvit do stojanu, pořád zabíral tolik místa, že bychom se při vší snaze všichni k němu nevešli. Problémy jsou ovšem od toho, aby se řešily a já na ně vyzrál a navíc udělal dobrý skutek. Stromeček jsme věnovali sousedce, naší dobré známé, která má obývací místnost mnohem prostornější, takže radost byla oboustranná. No a já vyrazím zakoupit jiný, hlavně o něco menší a hlavně hubenější,“ s úsměvem informoval rocker.

Předpokládáme, že po téhle náročné nákupní činnosti, která vyžaduje bystré oko a dobrý prostorový odhad nastane zdobení. Zapojíte se, jako známý estét, i do téhle tvůrčí činnosti?

„No, já moc nestrojím. Mým hlavním úkolem je umístit stromek do stojanu a vše ostatní je na ženě a dětech. Spíše pomohu tu a tam dobrou radou, kam co přidělat, co upravit, než abych se vlastnoručně na téhle činnosti podílel,“ řekl Janda.

Petr JandaZdroj: Se souhlasem Petra Jandy

„I nákup dárků je doménou manželky. Vybíráme je a kupujeme hlavně pro děti, ale nepřeháníme to. Vánoce jsou hlavně rodinnou radůstkou a ne nákupním šílenstvím. Jde o to si je užít a prožít s nejbližšími, být pohromadě s těmi, které má člověk rád. A o tom jsou tyhle svátky především,“ uvedl muzikant.

Takže u Jandů je to taková tradiční vánoční klasika. A na závěr ještě prozraďte, jak u vás vypadá Štědrý den?

„To je den a večer, na který se těším a mám rád. Samozřejmě k večeři si dáváme smaženého kapra a pozor, bramborový salát k němu vyrábím já. Má to ovšem jeden háček, většinou si ho sním já sám. Ne, že by nechutnal, naopak dělám skvělou krmi, ale manželka, protože se shlédla v dietách a nechce nic překalorizovaného, tak si dělá bramborovou kaši. A děti se drží jejího příkladu, i když si nepozorovaně sem tam i mého salátku uzobnou. No a pak je rozdávání dárků, koledy a zdolávání dalších nezbytných zdravých i méně zdravých stravovacích pochutin. Prostě, když to shrnu, jde to klasická vánoční paráda,“ dodal Petr Janda.