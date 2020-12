Petr Janda a covid: Co by přál každému? Jeho poselství může odpůrcům otevřít oči

S vládními opatřeními proti šíření koronaviru je spojena spousta omezení, mezi která patří například i zákaz koncertů, což spousta zpěváků může jen stěží vydýchat. „S tím se špatně žije, ale já se nechci zařadit do té fronty perulantů, stěžovatelů, kteří chodí a křičí: ‘Otevřete nám sály!’. Já to takhle nechci. Mám děti, mám svůj věk. Snáším to blbě, ale chápu to,” odpovídal zpěvák na otázku, jak celou stávající situaci vnímá.

„Nic proti tomu nedělám, protože s tím prostě nic nezmůžu. Není to žádné české specifikum, je to celosvětový problém, celosvětová pandemie. Všichni to berou stejně. Protestovat proti tomu určitě nepůjdu,” pokračoval ještě ve své odpovědi.