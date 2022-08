Kruté rány osudu: Petr Janda s dcerou sdílí neuvěřitelnou bolest

Zdroj: Profimedia

Frontman skupiny Olympic Petr Janda si zažil v životě velmi těžké chvíle. Zákeřná rakovina mu sebrala manželku i syna. Nejtěžší momenty prožil společně s dcerou Martou, se kterou má díky tomu neuvěřitelně silné pouto.

První manželka slavného rockera podlehla rakovině vaječníků, dceři Martě tehdy bylo pouhých sedmnáct let. Jednu chvíli během léčby Janda věřil, že je Jana na dobré cestě. Její stav se začal ovšem zhoršovat v moment, kdy přestala chodit na chemoterapii. Místo lékařů začala navštěvovat pochybného léčitele.

Rakovina v rodině řádila dál

Osud rodinu Jandy zkoušel i nadále. Tvrdého rockera zasáhla další rána, jeho syna Petra Jandu mladšího našli třesoucího se na zemi s pěnou u pusy. Lékaři mu diagnostikovali nádor na mozku a následně proběhla i rozsáhlá operace. Tehdy zpěvákovi lékaři oznámili, že synovi zbývají jen dva roky života. Otřesený otec si tuhle informaci nechal jen pro sebe a dobře udělal. Petr pak žil ještě dalších jedenáct let, oženil se a narodily se mu dvě děti.

Silné pouto s dcerou

„S Martou jsme prožili asi nejkrutější roky, jaké může otec s dcerou prožít. Období, kdy mi umíral syn a jí bratr, mně manželka a jí máma, nás velmi poznamenalo. Je těžké, aby dva lidé unesli takovou silnou ztrátu. Bolest je stále v nás, i když už od jejich smrti uteklo hodně let. Nepřejde den, abych si nevzpomněl na všechno, co se nám s Martou přihodilo a čím jsme museli projít,“ přiznal otevřeně Janda pro slovenský list Plus 7 dní.

„Udržuje to mezi námi silné pouto. Zajímavé je, že se o tom nahlas vůbec nebavíme. Je to tichý, ale společný smutek. Asi jsme si oba řekli, že není dobré se o tom moc bavit a plakat, když to stejně nikam nevede. Je to všechno fuč. Život je neskutečně krutý,“ dodal.

„Často si říkáme, co pro sebe navzájem znamenáme. Marta je jednoduše úžasná dcera, ale i skvělý člověk. Nadevšechno si jí vážím, obdivuji i její zpěv a celou tvorbu,“ pochlubil se pyšný otec.