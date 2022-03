Dal se Petr Janda na muzikál? Romantický příběh bude plný pecek od Olympicu

Zdroj: Profimedia

Hučelo to tam jak v úle a nebylo divu. V divadle Broadway probíhal konkurz na role v chystaném muzikálu scénáristy a režiséra Radka Balaše Okno mé lásky, který bude plný největších pecek i méně známých písniček rockové legendy Petra Jandy. Jak prozradil šéf divadla Oldřich Lichtenberg ml., jde o malý dárek k letošním osmdesátinám zmíněného muzikanta.

Samotné zkoušky začnou koncem srpna a premiéra hudební novinky je stanovena na 3. listopad. A jak jinak, v sále zasedl i sám frontman kapely Olympic, který s velkým zájmem a často i uznalým úsměvem sledoval snažení adeptů na jevišti.

„Víte, těch pokusů udělat něco podobného bylo v minulosti už několik, ale vše, až tedy do dneška, skončilo jen u těch pokusů. Abych pravdu řekl, moc jsem tomu nevěřil, že tentokrát to klapne. Jak ale vidíte a slyšíte na vlastní oči a uši, vyšlo to. Osobně se na to představení strašně moc těším a doufám, že i diváci budou mít po jeho skončení stejně příznivé pocity,“ nechal se slyšet Janda. Na konkurz se přihlásilo více jak stovka zájemců a jen výrazná menšina z nich se představí v samotném muzikálu, takže to byl doslova boj o každou roli a každý z uchazečů makal naplno, aby zaujal.

„Abych pravdu řekl, já jsem velice překvapenej kolik je tady skvělých zpěváků a herců. Měl jsem představu, že dorazí nějací zoufalí amatéři, kterým maminka doma řekla, že jsou výborný a ať se jdou předvést na konkurz a obával jsem se, že to bude děs a běs poslouchat nějaké nazdárky. Samozřejmě, našlo se pár těch, kteří měli tak trošku drobnější problémy s intonací nebo rytmem, ale abych mezi nimi našel vyloženě nějakou opravdovou hrůzu, která by si měla prozpěvovat jenom doma v koupelně a nelézt na veřejnost, tak to fakt ne. Opak je pravdou. Je tu řada profíků, kteří už viditelně a slyšitelně mají něco za sebou a opravdu nebude lehké z těch dobrých vybrat ty nejlepší,“ shrnul své postřehy zpěvák a muzikant.

Jak ještě prozradil, půjde o docela silný příběh, takovou netradiční romantickou lovevestory s překvapivým rozuzlením, která ho po jeho přečtení hodně zaujala. „Opravdu se mi to spojení písniček a hraných textů líbilo. Ten příběh nemá s Olympicem nic společnýho, budou tam jen moje písničky, ale samotné naší kapely se to dílo dotkne jen okrajově. No, přijďte a uvidíte, osobně si myslím, že diváci a příznivci pěkných příběhů a dobré muziky rozhodně nebudou, podle mého názoru, zklamáni. A předpokládám, že si při představení bude s účinkujícími prozpěvovat i publikum,“ uvedl Petr Janda a opět se zaposlouchal do skladeb, kterými se na jevišti divadla Broadway prezentovali perspektivní zájemci o role v očekávaném a bezesporu atraktivním muzikálu Okno mé lásky.