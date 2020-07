Celebrity se jen hrnuly! Janda z Olympicu pořádal na zahradě obří party

Vzhledem k pandemii koronaviru se lidé měli zakázáno stýkat. Když se pravidla rozvolnila, sezval na svoji zahradu Petr Janda snad celý showbyznys. Frontman kapely Olympic chtěl totiž dodatečně oslavit svoje květnové narozeniny.

Petr Janda pořádal letošní slavnost na své zahradě s ještě větší chutí. Nejen, že po dlouhé době viděl jemu blízké lidi a mohl oslavit svoje narozeniny, ale jeho nejstarší dcera Eliška se bude brzy vdávat. Na zahradní slavnosti bylo vidět nespočet hostů v pestrobarevném oblečení.

Ostatně přesně takový byl dress code. Mezi hosty byl třeba felix Slováček, Miloš Knor či Petr Kolář. „Slavíme, že jsme konečně v nějaké normální situaci, můžeme se sejít bez náhubku a obejmout se. Tak to sem snad někdo nezatáhne,“ řekl Petr Janda webu super.cz. Všichni se bezesporu dobře bavili a radovali se z Jandových narozenin i brzké Eliščiny svatby.

„Na Eliščinu svatbu se těším. Je to strašně prima a vzdělaná holka, inteligentní, je s ní strašně dobré povídání a má kluka, ke kterému mám strašně dobrý vztah. Myslím a doufám, že ten sňatek dopadne dobře, stejně jako to dopadlo i Martě,“ doufá Janda.

Janda se těší na svatbu své dcery

„Akorát se mnou to tak nějak hapruje. Ale na druhou stranu ničeho nelituju. Mám tolik dětí, protože jsem měl vždycky ty nové holky a ty staré už děti mít nechtěly,“ vtipkoval Janda, který má celkem čtyři dcery.

Janda si nechal na ruku vytetovat pavouka a na konci jeho nohou jsou počáteční písmena jeho dětí - Petra (✝35), Marty (46), Elišky (26), Anežky (10) a Rozárie (8). „Syn Petr, ten už bohužel nežije, Marta, Eliška, Anežka a nejmladší Rozárka,“ ukazuje jednotlivá písmena. „Dohromady to hodilo AMPER,“ prozrazuje Janda.

Dvě nejmladší dcery má s manželkou Alicí, který by klidně rodila dál. „Moc bych si přál ještě jedno dítě, holky už jsou samostatnější a já bych chtěl zažít mít ještě jedno miminko. Žena by si přála klidně dvě. Bohužel musel zvítězit rozum a řekli jsme si, že by to kvůli mému věku nebylo správné,“ řekl zpěvák pro Expres.

Mít další dítě by nebylo správné

„Ale i tak jsme spokojeni. Máme skvělou rodinu, já jsem za holky rád. Dokonce začaly obě hrát na piano, ale asi bych si nepřál, aby dělaly v showbyznysu, naše práce je pořádná řehole,“ myslí si Janda.

Vzhledem k pandemii koronaviru musela kapela veškeré koncerty zrušit. „V srpnu už toho bude víc. Snad to zas někdo nerozšíří, jinak bychom byli v pytli. Měli jsme mít ještě dva koncerty - v Atlantě a v Tampě, ale ty už jsme vynechali, abychom stihli poslední letadlo,“ dodal zpěvák.