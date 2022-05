Osmdesátka ho neděsí: Petr Janda prozradil plány i to, jak se udržuje fit

Zdroj: Se souhlasem Petra Jandy

Už se mu to blíží. Za pár dnů, přesně 2. května oslaví, frontman Olympiku, zpěvák, skladatel, kytarista Petr Janda osmdesátiny. Tedy věk, kdy řada jeho soukmenovců chodí spíše krmit racky nebo kachny a více než myšlenkami na to, co je parádního ještě čeká, se zabývají chorobami. Oblíbený rocker je ovšem z jiného těsta.

„Neděste mě věkem, možná až mi bude sto, tak si dám nějaký ten oddych, ale teď mám plánů habaděj. Dneska jsem se stal kmotrem knížky Markéty Harasimové, za týden mi vyjde nová sólová deska, která se jmenuje Asi se mi nebude chtít a musím přiznat, že víc než na oslavy oněch svých osmdesátin, se těším na jiné velké jubileum - šedesát let Olympiku, které by měly vyvrcholit příští rok velkým turné. Když to shrnu, je a bude to docela pořádný zápřah, ale strašně příjemný a hodně moc se, pokud do toho nevlítnou nečekané věci, těším,“ prozradil pro kafe.cz v knihkupectví Božský Lahvice, kde jak uvedl, se stal kmotrem knížky Na kočičí svědomí.

Takže žádné lenošení nečeká, ale přeci jen v tomhle věku je potřeba trošku více než v minulosti dobíjet baterky a utužovat fyzičku, aby byl člověk fit a v pohodě a zvládal pracovní radosti i povinnosti.

„No samozřejmě, to je fakt a já v tomhle směru určitě nezaostávám. Rozhodně se ve volnu nepoflakuji nebo nepolehávám na kanapi. Na to budu mít, doufám, že v daleké budoucnosti, ještě času dost, podobnými ptákovinami nezabývám. Chodím už léta pravidelně třikrát týdně na tenis, což není pro mne vůbec žádnou procházka po kurtu, ale bojem se soupeři. Jsem soutěživý typ, takže jim nerad dávám gamy zadarmo. Musí si je na mě prostě a jednoduše vybojovat,“ s úsměvem uvedl oblíbený rocker.

Janda je, jak známo, nejen majitelem nahrávacího studia a nemovitosti, kde žije s rodinou, ale i docela rozlehlejší zahrady, která k baráku patří. Fyzičku tedy může čerpat i při zahradničení.

„Pravda, mám u baráku zahradu, ovšem musím přiznat, že péče o ní mě už delší dobu nebere. Já se snažím hýbat s radostí, aby si tělo i duše přišly na své, a to mi plní právě ten tenis. Mám hroznou radost, když se mi povede nějaký skvělý úder nebo když do míčku majznu tak, že se protivník diví a nevěřícně kroutí hlavou. Tuhle kratochvíli mi zahradničení opravdu neposkytuje, tak proč bych se tím zabýval. Když je ale potřeba oživit a zkrášlit nějaké záhonky, tak si na to najmu lidi. Člověk má dělat, jak tvrdí stará pravda, především to, co umí. Když natrefí na činnost, která mu jde proti srsti je lepší nechat ji na odbornících a nehrabat se ve věcech, které jsou pro laika španělskou nebo jinou vesnicí. Tak jsem si to zavedl, a tak to i nadále bude,“ kategoricky, ale opět s úsměvem, dodal Petr Janda.