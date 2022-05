Petr Janda slaví 80: Životním dopingem je mi manželka, přiznává

Muzikant, skladatel, kytarista a frontman Olympiku Petr Janda slaví úctyhodných osmdesát let a k tomuhle jubileu před pár dny představil svou nejžhavější sólovou desku s názvem Asi se mi nebude chtít.

„Někdo by si mohl podle názvu myslet, že je to taková životně bilanční záležitost. Přiznávám, že trošku možná je, ale vůbec to nebyl můj původní záměr. Jsou tam nejen rockové písničky, ale i skladby jiných žánrů. Chybí tam ovšem třeba operní árie, protože na to fakt nemám hlas a abych pravdu řekl, k téhle múze ani nemám nějaký velký vztah. Jo, zajít si na operu do divadla, proč ne, ale….Ale jsem prostě starej českej bigbíťák, kterým už na věky věků zůstanu a doufám, že tohle album není mé dílko poslední a další sólovku si střihnu i k devadesátinám a samozřejmě i ke stovce,“ s úsměvem uvedl Petr.

Starej českej bigbíťák, no to snad ne? Věk je, jak se určitě popravdě tvrdí, jen obyčejné číslo. S kapelou plánujete řadu koncertů a vystoupení k šedesátinám Olympiku, chystáte se, jak jste řekl, k natočení dalších hudebních alb, utužujete tenisem fyzičku, takže o stárnutí nemůže být přeci vůbec žádná řeč.

„Mám to občance napsané, prostě osmdesátka je na krku, ale je fakt, že si to příliš nepřipouštím. Taky v jedné z písniček na téhle desce, co jsme dneska s mými přáteli a kamarády pokřtili, zpívám: Jsem mladej kmet, mám osmdesát let, a stejně koukám dopředu, ne zpět. A na tom trvám a je to moje krédo,“ uvedl muzikant.

Je paráda mít skvělé muzikantské zázemí, kapelu, které bude příští rok šedesát a rodinku, která taťkovi v jeho práci fandí.

„To je fakt. Olympik má svoji historii, která je hodně dobrá a to domácí zázemí s manželkou a dětmi je taky skvělé. S manželkou Alicí jsme spolu dvaadvacet let a je to pořád paráda. My se máme celou tu dobu strašně moc rádi, je to úžasný vztah, který je životním dopingem. Víte ale, najdou se ovšem i lidé, kteří nám tu rodinnou pohodu pořád moc nepřejou, občas nám dávají najevo, že to není možný, aby všechno klapalo, jak má, ale jak já s chutí říkám, možný je úplně všechno. Jsem prostě šťastnej v tom, co mám a ti nevěřící, ať si trhnou. My oba víme, co žijeme a prožíváme a věřím, že tomu bude tak napořád. Máme dobrý základ pro vztah, jsme oba velice tolerantní. Já si třeba kolikrát myslím, že na určitou věc mám ten správnej pravdivej názor, a když se ukáže, že tomu tak není, klidně ustoupím, přiznám omyl a vůbec mi to nedělá problémy. A moje Alice je na tom úplně stejně, takže já se prostě mám,“ dodal Petr Janda a zmizel v davu lidí, kteří ho přišli podpořit na křest jeho novinky.