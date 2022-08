Petr Janda pořádal velkou letní párty: Hostům přichystal parádní program

Zdroj: Profimedia

Zpěvák, skladatel a frontman kapely Olympic před několika dny uspořádal pro své přátele již tradiční zahradní párty, která se po mnoho let vždy koná na začátku léta. A ani letos na ní nebyla nouze o spoustu známých tváří, které hostiteli dovezly několik krásných dárků.

Je to už spousta let, co se zpěvák Petr Janda rozhodl poprvé uspořádat zahradní párty, a od té doby se své tradice každoročně drží. Jeho večírky, na kterých není nouze o dobré jídlo, pití a skvělou zábavu, pravidelně lákají jeho kamarády i kolegy z branže.

Spousta jídla a zábavy

Tradici už Petr Janda drží skutečně dlouho. A to tak, že si vlastně ani nebyl jistý tím, kolikrát se už během takové příležitosti se svými přáteli sešel. „No, víte, já jsem se to snažil spočítat, ale pokaždé mi vyšel jiný počet. Jak mi ale sdělila dcera Marta, je to prý čtyřiatřicáté setkání přátel a nemám důvod jí nevěřit. Je to v podstatě oslava léta, scházíme se tu na popovídání, muzicírujeme a samozřejmě vše doplňujeme i kvalitní stravou. Máme tu vynikajícího grilovaného čuníka, nechybí pečená krůta, spousta lidí přinese i vlastnoručně vyrobené lahůdky, třeba koláče, chlebíčky, nechybí ani pizzy a to vše, aby se zachoval i důležitý pitný režim a těla nestrádala žízní, doplňujeme pivem, vínem i nealkem,” vysvětloval Petr Janda pro kafe.cz, který zároveň prozradil, že má pro své hosty připravený i bohatý program.

„Jo, a ještě chystáme i táborák, u něhož budeme opékat buřty a hrát na kytaru. Prostě mejdan, jak má být. No, a kdo chce, může si tu zahrát fotbal, já letos tuhle taškařici vypustím, dále je k dispozici ping pong, takže na nudu tu určitě není a nebude čas,“ dodal zpěvák.

Pozornost od přátel

Samozřejmě kromě kulturních a stravovacích lahůdek dostal Petr i řadu dárků v tekutém i pevném stavu a z odborné opravny hudebních nástrojů mu přivezli opravenou kytaru, kterou, jak ještě v letu stihl prozradit, při jednom vystoupení docela zavařil a bylo potřeba jí dát zpět do kupy. A zatímco vítal, začali už hosté testovat nabídku kuchyně. Aktivní při výběru byl třeba Peter Nagy, který mlsal krůtu, malíř Kristián Kodet si také dopřál něco z nabízených laskomin a Vašo Patejdl si po chlebíčcích sám odborně načepoval pivo. Nechyběl ani Felix Slováček, který přišel na mecheche s menším zpožděním, a jelikož mu cestou vyschlo v krku, dopřál si vínko.

Mezi známými osobnostmi nechyběl ani uznávaný kardiochirurg, profesor Jan Pirk, který událost pojal i částečně sportovně. „Tady kolem jsou docela velké kopce, takže jsem si je jen tak trošku projel, žádná honička, a protože to vyšlo, oblékl jsem si cyklistický dres pro nejlepšího vrchaře. Jsem tu i tak trochu jako lékařská záchranná služba, ostatně jako už několikrát v minulosti, ale nikdy k ničemu mimořádnému nedošlo a věřím, že ani tentokrát nebudu muset zasahovat. Dorazil jsem se bavit s přáteli a těším se na tuhle tradičně povedenou akci plnou hudby, dobrot a zásadně nezásadních diskuzí,“ vysvětlil pan profesor s úsměvem a vyrazil se bavit s dalšími hosty.