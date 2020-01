Petr Janda se zbláznil: Táhne mu na osmdesát a chce další dítě

Petr Janda má širokou rodinu, ale zřejmě mu to nestačí. Se svojí o několik desítek let mladší manželkou by rád měl další dítě, a to i přesto, že mu táhne na osmdesát. Janda má se svojí manželkou Alicí dvě děti - Anežku a Rozárku. Kromě nich má ještě další dvě děti a několik vnoučat. Frontman kapely Olympic měl za život mnoho žen, ale až s Alicí je to zřejmě to pravé.