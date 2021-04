David Horváth prozradil informace o pádu vrtulníku s Kellnerem: Nešlo o závadu!

David Horváth je jediným přeživším tragického pádu vrtulníku, při které zemřelo pět lidí, včetně miliardáře Petra Kellnera. Hlavní vyšetřovatel nehody Clint Johnson sice prozradil, že snowboardista zatím není schopen výslechu, mluvčí skupiny PPF ale nastínil, že k nehodě nedošlo vlivem technické závady!

K pádu helikoptéry Airbus AS350B3, kde seděl i nejbohatší Čech Petr Kellner, došlo 27. března 2021 na Aljašce.. Od té doby vyšetřovatelé usilovně pátrají po příčině celé tragédie.

Světlo do celého případu by mohl vnést David Horváth, který zázrakem nehodu přežil a mohl by poskytnout cenné informace.

Snowboardista je zatím ve vážném stavu, přesto ale prozradil první důležitou zprávu, vrtulník prý neměl technickou závadu.

David Horváth prozradil první podrobnosti tragické havárie

Jméno Davida Horvátha před pár dny zmizelo ze seznamu pacientů nemocnice, do které byl po nehodě převezen. "To znamená, že byl buď propuštěn, nebo že požádal o vyřazení ze seznamu z důvodu ochrany svého soukromí," vysvětlil mluvčí nemocnice Mikal Canfield.

Vyšetřovatel nehody Clint Johnson tvrdí, že Horváth dal skrze svého zástupce najevo ochotu vypovídat, zatím ale toho není schopný.

Ačkoliv se zatím výslechu sportovec nezúčastnil, mluvčí Kellnerovy finanční skupiny PPF Vladimír Mlynář, už s ním kontakt navázal. "Z toho, jak jsme mluvili s Davidem Horváthem, tak snad mohu jen říct, že nic nenasvědčuje technické poruše. Že to byla skutečně souhra nějakých nešťastných náhod, povětrnostních podmínek, přistávacích podmínek,“ popsal Mlynář v interview pro ČRo s tím, že věc musí nyní posoudit vyšetřovatelé.

Ostatky Petra Kellnera dopravilo letadlo do Čech ze čtvrtka na pátek

Ve středu přistál na letišti v Anchorage Kellnerův boeing 737 BBJ a okamžitě se začalo spekulovat, za jakým účelem přiletěl.

Mlynář ve středečním rozhovoru pro rozhlas potvrdil, že návrat Kellnerových ostatků do České republiky je skutečně v procesu.

Deník Blesk pak informoval, že letadlo po desetihodinové cestě z Anchorage přistál v Praze v pátek, krátce před půl třetí hodinou ráno. Podle všeho tedy, že zesnulý miliardář je už zpět v rodné zemi.

Boeing miliardáře následně z Letiště Václava Havla zamířil do Lyonu, je tedy pravděpodobné, že do Francie převážel tělo Benjamina Larochaixe, který také při nehodě zemřel.